طريقة تحضير ستيك بالمشروم دايت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 أغسطس 2020, 03:03 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

تمتعي بوجبتك الرئيسية أثناء اتباع الرجيم، معدّة بطريقة سهلة وبسيطة، ولذيذة المذاق أيضا، حضري مع مطبخ "سيدتي" وصفة لحم الستيك الخاصة للرجيم بأقل السعرات الحرارية.

المكونات

ربع كوب من المشروم مقطع شرائح

2 ملعقة كبيرة من البصل المفروم

3 فصوص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

كوب حليب

ملعقة كبيرة دقيق

نصف ملعقة نشا

1 كيلو ستيك

معلقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة بودرة ثوم

ملعقة صغيرة بهارات

ملعقة صغيرة روزماري

طريقة التحضير

تبلي اللحم بالتدليك باليد مع كل البهارات المذكورة ويترك لمدة عشر دقائق أو أكثر.

رشي المقلاة بالقليل من زيت الزيتون ثم ضعي اللحم في المقلاة دقيقتين لكل وجه من الشريحة.

حمصي البصل والثوم حتى يتحول لونهم للذهبي.

أضيفي البهارات والمشروم وقلبي لمده دقيقتين.

أضيفي الحليب أثناء التحريك وأضيفي ملعقة الدقيق أو النشا لجعل الصوص ثقيل يمكن تقليل الكمية أو زيادتها حسب الكثافة المفضلة للصوص ويمكن الاستغناء عنه.

 ارفعي الصوص عن النار ويصب على اللحم يقدم مع الخضار المسلوقة.

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