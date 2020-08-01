الأوزي بلحم الغنم في عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 أغسطس 2020, 04:16 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

تتنوع طبخات عيد الأضحى على السفرة العربية، ومن أطيبها وصفات الأوزي السهلة والطيبة، قدمي الأوزي بجانب السلطات العربية المفضلة للعائلة، وفق موقع «سيدتي».

المكونات
لحم كتف الخروف: نصف كيلو «مخلي»
ملح: حسب الرغبة
هيل: ملعقة صغيرة «مطحون»
عود قرفة
1 حبة بصل كبيرة الحجم مقطعة شرائح
2 كوب أرز بسمتي
ملعقة كبيرة من زيت دوار الشمس
كوب بازلاء
نصف ملعقة كركم
نصف ملعقة زعفران
4 أكواب ماء

طريقة التحضير
تُغمر قدر عميقة بالماء، وتوضع على نار عالية، ثمَّ يُضاف اللحم، والبصل، والملح، والهيل، والقرفة.

يُطهى اللحم على النار لنحو ساعتين، وعند ملاحظة نضوجه، يُصفَّى المرق، مع الاحتفاظ به.

يُضاف زيت دوار الشمس إلى قدر على النار، فيُضاف الأرز بعد تصفيته من الماء، واللحم المطهي، والبازلاء، والكركم، والزعفران، والماء.

تُغطَّى القدر، وتُطهى المكوِّنات على نارٍ هادئةٍ، وذلك حتَّى يجفَّ الماء.

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