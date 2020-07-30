طريقة عمل صينية اللحمة بالخضار

(أرشيفية: الإنترنت)

تعتبر اللحمة من المكونات الرئيسية المستخدمة في إعداد وجبات الطعام، وتحديدا في موسم عيد الأضحى، لذلك نقدم لك طريقة مختلفة لعمل اللحمة وهي صينية اللحمة بالخضار، بحسب موقع «موضوع».

المكونات

نصف كيلو من اللحم المقطّع إلى قطع متوسطة.

حبتان متوسطتان الحجم من البصل المقطّع إلى شرائح.

أربعة فصوص من الثوم المفروم ناعمًا.

نصف كوب من البازيلا الخضراء.

حبتان من الطماطم المتوسطة الحجم والمقطّعة إلى شرائح.

حبتان من الجزر المقطّع إلى دوائر.

حبتان من البطاطا متوسطة الحجم والمقطّعة إلى دوائر متوسطة السماكة.

حبات من الهيل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان من الزيت النباتي.

ورق غار.

بهارات لحمة.

بهارات مشكّلة.

كركم.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

نقوم بسلق اللحمة مع القليل من شرائح البصل وحبات الهيل إلى أن يغلي الماء وتخرج الزفرة من اللحمة، ثمّ نقوم بتصفيتها من الماء ونضعها جانبًا.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نقوم بوضع صينية الطبخ على نار هادئة لتسخين الزيت النباتي قليلًا، ومن ثمّ نقوم بإضافة البصل الجوانح والثوم المفروم إلى الزيت ونتركها لتتذبل قليلًا، ثم نقوم بإضافة اللحمة إلى البصل والثوم ونقلبها معًا لدقيقتين، ثمّ نقوم برفع الصينية عن النار ونضيف الخضار إلى البصل والثوم واللحمة.

نقوم بإضافة القليل من الماء المغلي مع جميع أنواع البهارات الموجودة والملح ونخلطها معًا جيدًا، ثمّ نقوم بتغطيتها بالقصدير وندخلها إلى الفرن لمدة نصف ساعة على الأقل وحتى تنضج الخضار.

نقوم بالتخلّص من القصدير، ونضع شرائح البندورة على الوجه، ثمّ نقوم بتحميرها على الشواية.