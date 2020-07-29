تارت الفراولة والبسكويت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يوليو 2020, 10:07 صباحا

نقدم إليك طريقة تحضير تارت الفراولة بالبسكويت الشهي دون استخدام فرن تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «احكي».
المكونات
فراولة طازجة
بسكويت
كريمة مخفوقة

طريقة التحضير
- احضري صينية وافردي بها طبقة من الكريمة المخفوقة بعد ذلك رصّي طبقة من البسكوت بدون تكسيره أو تقطيعه أعيدي فرد طبقة أخرى من الكريمة ضعي طبقة من الفراولة المُقطعة لمكعبات صغيرة أعيدي الترتيب بوضع طبقة أخرى من الكريمة ثُم طبقة من البسكوت ثُم طبقة من الكريمة ثُم طبقة من الفراولة على الوجه ضعي الصينية في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات أخرجي الصينية وقدميها.

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