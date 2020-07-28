فتة موزة على مائدتك في عيد الأضحى

يهل علينا عيد الأضحى المبارك بعد أيام قليلة لذلك نقدم إليك طريقة تحضير فتة الموزة الشهية، وأعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع قناة «سي بي سي سفرة».

المكونات

كوب أرز مصري

كوبان خبز مقطع مكعبات

كوبان عصير طماطم مركز وطازج

موزة بقري أو ضاني

بصلة متوسطة مقطعة 4 قطع

بصلة صغيرة مفرومة فرمًا ناعمًا

3 ملاعق كبيرة ساق كرفس مقطع

6 ملاعق كبيرة زيت

3 ملاعق كبيرة زبد

4 ملاعق صغيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ربع كوب خل أبيض

ملعقة صغيرة بهارات لحم أو مشكلة

ورقتان لورى

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود حصى

5 حبات حبهان

مكعب مرق لحم مطحون

نصف ملعقة صغيرة كمون

ملح

فلفل أسود