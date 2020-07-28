كعكة الذرة في خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 11:55 صباحا

نقدم اليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير كعكة الذرة بالبرتقال الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة وتستمتعي بمذاقها وفقا لموقع «انتي وبس».

المكونات
½ كوب زيت
2 بيضة كبيرة
ملعقة صغيرة فانيليا
كوب سكر
½ كوب عصير برتقال
¼ 1 كوب دقيق
½ كوب دقيق ذرة
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
½ ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة بشر برتقال 1/3
كوب سكر للوجه.

طريقة التحضير
- سخني الفرن عند درجة حرارة 180 ثم ادهني قالب الكيك بالزبدة في وعاء، اخلطي الزيت والبيض والفانيليا والسكر وعصير البرتقال جيدا أضيفي الدقيق ودقيق الذرة والبيكنج بودر والملح وبشر البرتقال واخلطيهم جيدا - بالمضرب صبي الخليط في الصينية ثم رشي 1/3 كوب السكر على الوجه ضعي الصينية في الفرن لمدة 35 -40 دقيقة أخرجي الكيك واتركيها تبرد وتصبح جاهزة للتقديم.

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