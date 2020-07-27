شكشوكة بالهريسة

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير شكشوكة الدحي بالهريسة وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع«فتافيت».

المكونات

ثلاث حبات دحي.

ثمرتا طماطم مكعبات.

بصلة مفروم فرمًا ناعمًا.

ثمرة فلفل رومي مفرومة.

ثمرة فلفل حار مفرومة.

فصا ثوم مفرومان.

معلقة كبيرة هريسة حارة.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

زيت.

معدنوس مفروم للتزيين.

طريقة التحضير

- يوضع الزيت في مقلاة عميمة حتى يسخن، ثم يضاف إليه الثوم حتى يذبل.

- يضاف البصل والفلفل الرومي والفلفل الحار، وتقلب حتى تتشوح.

- تضاف إليها الطماطم والهريسة وتقلب جميع المكونات حتى تتجانس.

- تتبل بالملح والفلفل الأسود والكمون، وتخلط مرة أخرى حتى تتسبك.

- يتم عمل حفر في التسبيكة، ويوضع فيها البيض ويغطى، ويترك على نار هادئة حتى ينضج ثم يرفع من على النار، ثم يزين بالمعدنوس ويصبح جاهزًا للتقديم.