كالماري بالجبن والبقسماط

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير الكالماري بحشوة الجبن والبقسماط، فإليك المكونات والمقادير والوصفة.

المكونات

6 كالماري منظف.

2 كيس بقسماط مجروش.

100 غرام سلامي أو بسطرمة.

80 غرام موتزاريلا.

كوب جبن رومي مبشورة.

بيضة.

½ كوب معدنوس مفروم.

1/4 كوب زيت.

2 فص ثوم.

ثمرة فلفل أخضر شرائح.

مكعب مرقة الدجاج.

كوب ماء.

طريقة التحضير

- يخلط البقساط المجروش مع السلامي والجبن والبيضة و ½ كمية والمعدنوس، مع إضافة ملعقة كبيرة من الزيت وتخلط جميع المكونات جيدًا.

- يحشى الكالماري بالخليط وتغلق الفتحة بخلة أسنان.

في مقلاة واسعة يضاف الزيت والثوم والفلفل والمعدنوس المتبقي ويطهى لمدة دقيقة تقريبًا.

- ثم يضاف الكالماري ويطهى حتى يبدأ تغيير لونه ويصبح لونه ذهبيًّا قليلًا.

- يضاف كوب الماء ومرقة الدجاج وتخفض الحرارة وتغطى المقلاة حتى النضج،ويصبح جاهزًا للتقديم.