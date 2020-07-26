كالماري بالجبن والبقسماط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 05:12 مساء

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير الكالماري بحشوة الجبن والبقسماط، فإليك المكونات والمقادير والوصفة.

المكونات
6 كالماري منظف.
2 كيس بقسماط مجروش.
100 غرام سلامي أو بسطرمة.
80 غرام موتزاريلا.
كوب جبن رومي مبشورة.
بيضة.
½ كوب معدنوس مفروم.
1/4 كوب زيت.
2 فص ثوم.
ثمرة فلفل أخضر شرائح.
مكعب مرقة الدجاج.
كوب ماء.

طريقة التحضير
- يخلط البقساط المجروش مع السلامي والجبن والبيضة و ½ كمية والمعدنوس، مع إضافة ملعقة كبيرة من الزيت وتخلط جميع المكونات جيدًا.
- يحشى الكالماري بالخليط وتغلق الفتحة بخلة أسنان.
في مقلاة واسعة يضاف الزيت والثوم والفلفل والمعدنوس المتبقي ويطهى لمدة دقيقة تقريبًا.
- ثم يضاف الكالماري ويطهى حتى يبدأ تغيير لونه ويصبح لونه ذهبيًّا قليلًا.
- يضاف كوب الماء ومرقة الدجاج وتخفض الحرارة وتغطى المقلاة حتى النضج،ويصبح جاهزًا للتقديم.

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