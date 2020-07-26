باتون ساليه بالسمسم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 12:09 مساء

الباتون ساليه من المقبلات المالحة والمقرمشة الشهية، وعادة ما تقدم مع الشاي في الفطور، نقدِّم إليكِ اليوم طريقة تحضيرها مع السمسم، تعرَّفي إليها معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
3 أكواب دقيق أبيض.
كوب إلا ربع زبدة لينة.
كوب إلا ربع ماء دافئ.
ملعقة كبيرة خميرة فورية.
2 ملعقة كبيرة سكر.
2 ملعقة صغيرة ملح.

للوجه:
بيضة كبيرة مخفوقة.
نصف كوب سمسم.
ملعقة صغيرة حليب سائل.

طريقة التحضير
- في وعاء صغير نضع الماء والزبدة، ثم نسخنهما على نار هادئة حتى تذوب الزبدة ويصبح الماء دافئًا.
- في بولة غويطة أو بولة العجان الكهربائي، نضع الدقيق والخميرة والسكر والملح، ونخلطها.
- نضيف خليط الماء مع الزبدة إلى البولة، ونعجن جيدًا حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.
- ندهن بولة نظيفة بالزيت، ونضع فيها العجينة، ثم نغطيها ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونبطن الصينية بورقة زبدة ونضع السمسم على طبق واسع ومسطح.
- نأخذ مقدار كرة صغيرة من العجين، وعلى سطح صلب نشكله على هيئة أصابع طولية ورفيعة، ونغمس أحد جوانبه في السمسم، ثم نرصه متباعدا في الصينية.
- نكرر الخطوة «7» حتى تنتهي كمية العجين وفي بولة صغيرة، نخفق البيضة والحليب، وندهن بها الباتون ساليه، ونتركه لمدة 10 دقائق.
- ندخل الباتون ساليه الفرن لمدة 10 دقائق حتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي.
- نخرج الباتون ساليه من الفرن، ونرفعه من الصواني، ثم نتركه حتى يبرد تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بـ«كوفيد-19».. 511 حالة إيجابية ...
عربى
الأردن.. القبض على أعضاء بارزين في نقابة المعلمين عقب اقتحام مقرها
عربى
في مثل هذا اليوم اليوم رحل الشيخ الأمين محمد قنيوة
ثقافة وفن
دراسة: برنامج «تعقيم» جراحي استهدف الأميركيين أصحاب البشرة السمراء في القرن ...
دولى
البحريتان المصرية والفرنسية تجريان «تدريبا عابرا» في نطاق البحر المتوسط
عربى
تحطم طائرة فوق سطح مبنى سكني في ألمانيا ومقتل ثلاثة
دولى
جمجمة مكتشفة في ليبيا تحل لغزًا عمره 5 ملايين سنة
علوم وتكنولوجيا
«كورونا» يكلف «مرسيدس» ملياري يورو
سيارات
مكاسب للدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
«هانا» تجبر سكان جنوب ولاية تكساس على إخلاء منازلهم
دولى
بهدف نيمار.. باريس سان جرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الـ13
رياضة عالمية
«مكافحة الأمراض» ينشر الخريطة الوبائية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تفتح باب الأمل في مناعة طويلة الأمد لـ«كوفيد-19»