باتون ساليه بالسمسم

الباتون ساليه من المقبلات المالحة والمقرمشة الشهية، وعادة ما تقدم مع الشاي في الفطور، نقدِّم إليكِ اليوم طريقة تحضيرها مع السمسم، تعرَّفي إليها معنا وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
3 أكواب دقيق أبيض.
كوب إلا ربع زبدة لينة.
كوب إلا ربع ماء دافئ.
ملعقة كبيرة خميرة فورية.
2 ملعقة كبيرة سكر.
2 ملعقة صغيرة ملح.
للوجه:
بيضة كبيرة مخفوقة.
نصف كوب سمسم.
ملعقة صغيرة حليب سائل.
طريقة التحضير
- في وعاء صغير نضع الماء والزبدة، ثم نسخنهما على نار هادئة حتى تذوب الزبدة ويصبح الماء دافئًا.
- في بولة غويطة أو بولة العجان الكهربائي، نضع الدقيق والخميرة والسكر والملح، ونخلطها.
- نضيف خليط الماء مع الزبدة إلى البولة، ونعجن جيدًا حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.
- ندهن بولة نظيفة بالزيت، ونضع فيها العجينة، ثم نغطيها ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونبطن الصينية بورقة زبدة ونضع السمسم على طبق واسع ومسطح.
- نأخذ مقدار كرة صغيرة من العجين، وعلى سطح صلب نشكله على هيئة أصابع طولية ورفيعة، ونغمس أحد جوانبه في السمسم، ثم نرصه متباعدا في الصينية.
- نكرر الخطوة «7» حتى تنتهي كمية العجين وفي بولة صغيرة، نخفق البيضة والحليب، وندهن بها الباتون ساليه، ونتركه لمدة 10 دقائق.
- ندخل الباتون ساليه الفرن لمدة 10 دقائق حتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي.
- نخرج الباتون ساليه من الفرن، ونرفعه من الصواني، ثم نتركه حتى يبرد تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.