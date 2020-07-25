معكرونة بولونيز بالخضراوات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يوليو 2020, 05:11 مساء

المعكرونة من الأطباق المفضلة لدى كثيرين، وما تحتويه من تنوع يجعلها وجبة مرضية لجميع الأذواق، فلا تقف المعكرونة عند نوع واحد.
وهناك الكثير من الوصفات التي تقدم بها، ومنها المعكرونة البولونيز، التي تعد أكثر أنواع المعكرونة شيوعًا.
تعرفي معنا اليوم إلى طريقة إعدادها بالخضراوات وأعديها في مطبخك بسهولة.

المكونات
1\2 كيلو لحم بقرى مفروم
كوب مشكل خضراوات
كيس مكرونة إسباجيتي
2 بصلة متوسطة مفرومة ناعم
2 فص ثوم مفروم ناعم
4 حبات طماطم كبيرة مقشرة ومفرومة
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ملح
فلفل أسود
زعتر مجفف
مكعب مرق دجاج
كوب ماء من سلق المكرونة

طريقة التحضير
- ضعي كمية من الماء تكفي لتغطية كمية المعكرونة وسلقها، وأضيفي لها ملعقة من الملح.
- ضعي المعكرونة الإسباجيتي ليتم سلقها، ثم ارفعيها من على النار واشطفيها بالماء البارد جيدًا.
- اسلقي حبات الطماطم في كمية مناسبة من الماء بعد شقها من الأسفل بحيث يمكنك إزالة القشرة بسهولة بعد السلق، ثم افرمي الطماطم في الخلاط جيدًا.
- في مقلاة ضعي قليلا من الزيت ثم البصل المفروم حتى يصبح شفاف اللون، أضيفي الثوم المفروم مع التقليب، ثم أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى يصبح لونه بنيا فاتحًا.
- أضيفي الطماطم المفرومة ثم صلصة الطماطم وقلبي ثم أضيفي كوب ماء من سلق المعكرونة ومكعب مرقة الدجاج مع الملح والفلفل الأسود وأضيفي كوب الخضراوات وقلبي المكونات. واتركي الخليط على النار حتى يتم تسبيك الصلصة جيدًا، ونضج الخضراوات.
- بعد تسبيك الصلصة، أضيفي المعكرونة واتركيها على نار هادئة لدقيقتين حتى تتداخل المكونات معًا، ثم قدميها جاهزة.

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