طاجين سردينة شهي

إذا كنت من عشاق الأسماك، إليك طريقة تحضير طاجين سردينة، لتعديه لكل أفراد اسرتك في، حسب وصفة كتاب «ماء وملح».

المكونات والمكونات:

1.5 كيلوغرام سردين

ثمرتان باذنجان شرائح

2 ثمرة بطاطا شرائح

1 كوب زيت - ليمون شرائح

ثمرتان قريعة شرائح

كوبان عصير طماطم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل

1 ملعقة صغيرة كمون

4 قرون فلفل أخضر

3 فصوص ثوم مهروسة

1 ملعقة معجون طماطم

فلفل أحمر - ملح - حبق

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

خطوات التحضير:

في طبق، ضعي عصير الطماطم والزيت والتوابل والملح مع قليل من الحبق المفروم.

ثم اخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس، مع إضافة السردين والخضراوات وتخلط جيدا.

في طاجين ضعي المكونات السابقة وزينيها بشرائح الليمون والفلفل الأخضر ثم ادخليها فرن.

اخرجي الطاجين بعد النضج وقدميه في طبق مناسب.. وصحتين.