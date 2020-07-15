سكالوب دجاج في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 05:28 مساء

نقدم إليكِ في خطوات بسيطة وسريعة طريقة جديدة لتحضير سكالوب الدجاج الشهي مع الجبن، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
2 حبتان من البيض
1/2 كوب دقيق
2 كوبان من البقسماط
3 قطع فيليه دجاج
ملعقة صغيرة بهار دجاج
1/2 ملعقة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
3 أعواد بصل أخضر مفروم
3 فصوص ثوم مهروس
2 عودان من الكرفس المفروم ناعم
4 حبات طماطم مقشر مفروم ناعم
2 ملعقتان كبيرتان معجون طماطم
2 ملعقتان صغيرتان أوريجانو
2 ملعقتان صغيرتان ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود
2 كوبان من الماء
موزاريلا

طريقة التحضير
- في مقلاة سخني الزيت وضيفي البصل ، الكرفس والثوم ، قلبي الخليط لبضع دقائق ليتشوح ويكتسب نكهة طيبة، ضيفي الطماطم، معجون الطماطم، الأوريجانو، الملح والفلفل الأسود، قلبي المكونات مع بعضها ثم ضيفي المرق أو الماء ، غطي المقلاة واتركيها على النار لبضع دقائق لتتسبك تمامًا. يمكنك إضافة بعضأوراق الروز ميري للحصول على صلصة بنكهة طيبة.
- في طبق ضعي الدقيق، ثم ضيفي بعض البهار، اتركيه جانبًا وفي طبق آخر ضعي البيض وبعض الفلفل، اخفقيه قليلًا واتركيه جانباً.
- في طبق ضعي البقسماط مع الأوريجانو.
- ضعي قطعة من الفيلية في الدقيق ليتغطى بطبقة خفيفة ثم في البيض ثم في البقسماط وسخني الزيت في مقلاة واسعة.
- ضعي فيليه الدجاج في الزيت وانتظري لبضع دقائق ثم قلبيه على الجانب الآخر لينضج.
- ضعي الفيلية فوق الصلصة، غطي المقلاة واتركيها لبضع دقائق لتتشرب بالصلصة.
- قطعي الجبن المرغوب به إلى شرائح رقيقة ، ضعيها فوق الفيلية وضعي الغطاء ثم اتركيه لبضع ثوانٍ إلى أن يذوب الجبن ويصبح جاهزًا للتقديم.

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