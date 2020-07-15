سكالوب دجاج في خطوات بسيطة

نقدم إليكِ في خطوات بسيطة وسريعة طريقة جديدة لتحضير سكالوب الدجاج الشهي مع الجبن، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

2 حبتان من البيض

1/2 كوب دقيق

2 كوبان من البقسماط

3 قطع فيليه دجاج

ملعقة صغيرة بهار دجاج

1/2 ملعقة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

3 أعواد بصل أخضر مفروم

3 فصوص ثوم مهروس

2 عودان من الكرفس المفروم ناعم

4 حبات طماطم مقشر مفروم ناعم

2 ملعقتان كبيرتان معجون طماطم

2 ملعقتان صغيرتان أوريجانو

2 ملعقتان صغيرتان ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود

2 كوبان من الماء

موزاريلا

طريقة التحضير

- في مقلاة سخني الزيت وضيفي البصل ، الكرفس والثوم ، قلبي الخليط لبضع دقائق ليتشوح ويكتسب نكهة طيبة، ضيفي الطماطم، معجون الطماطم، الأوريجانو، الملح والفلفل الأسود، قلبي المكونات مع بعضها ثم ضيفي المرق أو الماء ، غطي المقلاة واتركيها على النار لبضع دقائق لتتسبك تمامًا. يمكنك إضافة بعضأوراق الروز ميري للحصول على صلصة بنكهة طيبة.

- في طبق ضعي الدقيق، ثم ضيفي بعض البهار، اتركيه جانبًا وفي طبق آخر ضعي البيض وبعض الفلفل، اخفقيه قليلًا واتركيه جانباً.

- في طبق ضعي البقسماط مع الأوريجانو.

- ضعي قطعة من الفيلية في الدقيق ليتغطى بطبقة خفيفة ثم في البيض ثم في البقسماط وسخني الزيت في مقلاة واسعة.

- ضعي فيليه الدجاج في الزيت وانتظري لبضع دقائق ثم قلبيه على الجانب الآخر لينضج.

- ضعي الفيلية فوق الصلصة، غطي المقلاة واتركيها لبضع دقائق لتتشرب بالصلصة.

- قطعي الجبن المرغوب به إلى شرائح رقيقة ، ضعيها فوق الفيلية وضعي الغطاء ثم اتركيه لبضع ثوانٍ إلى أن يذوب الجبن ويصبح جاهزًا للتقديم.