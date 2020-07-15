شكشوكة بالمفروم

الشكشوكة من الاكلات الشهيرة في العديد من البلدان العربية لذلك نقدم إليك اليوم طريقة إعدادها بالفروم تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

عجينة العشر دقائق

ربع كيلو لحمة مفرومة

6 بيضات

2 حبة طماطم مكعبات

2 حبة بصل مفروم

2 حبة فلفل أخضر مكعبات

2 معلقة كبيرة صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود

بهارات

زيت

زيت زيتون

معدنوس مفروم

طريقة التحضير

- يوضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة حتى يسخن ويوضع البصل في الزيت ويقلب حتى يذبل.

- يضاف الفلفل الأخضر، مع استمرار التقليب.

- تضاف اللحمة المفرومة، وتتبل بالملح والفلفل الاسود والبهارات، وتقلب.

- تضاف الصلصة وقليل من الماء، وتخفف النار وتترك حتى تنضج وتضاف الطماطم، والمعدنوس، وتقلب جميع المكونات جيدًا.

- ترفع من على النار، وتترك حتى تبرد ويرش القليل من الدقيق على سطح جاف ونظيف، وتفرد عليه عجينة العشر دقائق باستخدام النشابة حتى تصبح متوسطة السمك.

- تدهن الصينية بقليل من الزيت، وتوضع فيها العجينة، ويراعى قطع الأطراف الزائدة، مع ترك 1 سم في كل جانب لمنع البيض من الخروج.

- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

- يوضع الخليط المجهز سابقاً، على العجين ويوزع عليه بالتساوي، مع مراعاة عمل تجويفات بسيطة لوضع البيض.

- يوضع البيض على الخليط ويحرك قليلا؛ ليتجانس مع الخليط، ويتماسك به عند النضج.

- يرش على البيض ملح، وفلفل أسود وزيت زيتون وتدخل الفرن لمدة 15 دقيقة وحتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.