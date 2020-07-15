حضري كروسان الشوكولاتة في 30 دقيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 12:25 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير كروسان الشوكولاتة في منزلك وحضريه كالمحترفات في مدة لا تزيد على 30 دقيقة، وقدميه لأطفالك على الإفطار، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
أربعة أكواب دقيق
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة صغيرة بكينج بودر
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة سكر
كوب وربع ماء للعجن
كوب حليب سائل
كوب زبدة غير سائلة
شوكولاتة مكعبات مجروشة

طريقة التحضير
- يوضع الدقيق والملح والسكر والخميرة في إناء التحضير.
- يضاف الحليب والماء إلى المكونات، ونبدأ في العجن حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.
- تترك العجينة قليلا لكي تتخمر.
- تفرد العجينة ثم يوضع عليها الزبد وتغلق على الزبد، وتفرد مرة أخرى.
- تطوى العجينة على بعضها ثلاث مرات ثم تلف بكيس بلاستيكي وتدخل إلى الثلاجة 20 دقيقة.
- تخرج العجينة من الثلاجة وتفرد مجددا لكي تصبح عجينة كبيرة.
- تقطع العجينة إلى مثلثات متساوية كبيرة أو صغيرة حسب الرغبة.
- يوضع على كل مثلث من الجهة العريقة قطع الشوكولاتة المجروشة.
- تلف المثلثات بدءا من الطرف العريض ووصولا إلى الطرف الآخر وتوضع في صينية، وتترك الكروسان بالصينية لمدة ساعة ونصف حتى تختمر العجينة.
- يدهن وجه الكروسان بالحليب المخفوق بصفار البيض لكي يحمر ثم تدخل الصينية إلى الفرن لكي تخبز بالكامل. (من 15 إلى 20 دقيقة) حتى ينضج تماما ثم يضاف إليه الشوكولاتة السائلة على الوجه ويصبح جاهزا للتقديم.

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