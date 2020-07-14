حضري الزيتون المخلل في منزلك

يعتبر الزيتون الأخضر المخلل من المقبلات الفاتحة للشهية ويقدم بجانب الكثير من الوجبات، تعرف على طريقة تحضيره في منزلك بطريقة بسيطة بدلًا من شرائه من الخارج وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو زيتون أخضر

3/4 كوب كبير ملح

نصف كيلو ليمون مقطع شرائح

ربع كيلو فلفل حار

2 كوب كبير عصير ليمون

5 فصوص ثوم

5 كوب كبير ماء

طريقة التحضير

- نحضر الزيتون الأخضر ونشق كل حبة ثلاث شقات من ثلاث جهات مختلفة بالسكين.

- نضع الزيتون في إناء ونغطيه بالماء ونتركه منقوعًا لمدة 4 أيام، ونقوم بتغيير ماء النقع يوميًا ثلاث مرات حتى نتخلص من مرارة الزيتون.

- نحضر إناء لعمل محلول ملحي، فنضع في الإناء الملح و عصير الليمون و الماء ثم نقلب بإستخدام مضرب سلك يدوي حتى يختفي الملح تمامًا.

- نحضر برطمان التخزين ثم نضع طبقة من الزيتون ثم طبقة من الليمون المقطع شرائح والفلفل الحار والثوم ،ثم طبقة اخرى من الزيتون ثم طبقة من الليمون المقطع شرائح والفلفل الحار والثوم، وننتهي بطبقة من الزيتون، ثم

- نضغط على اخر طبقة زيتون باليد للأسفل حتى نفرغ الهواء.

- نضيف محلول الملح لمكونات البرطمان ثم نضغط باليد للأسفل مرة أخرى حتى نفرغ الهواء ونغلق البرطمان مباشرةً وننتظر 15 يوم بدون فتح البرطمان.

بعد 15 يوم يصبح الزيتون الأخضر المخلل جاهزا للتقديم.