كباب حلة حار

تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير كباب الحلة بالفلفل الحار وأعديه لعائلتك وذلك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
كيلو لحم، مكعبات
5 ثمرة بصل مقطعة
2 فص ثوم مهروس
قرن فلفل أخضر حار مفروم
1/2 كوب كبير شوربة لحم
ملح
فلفل أسود مطحون
طريقة التحضير
- في إناء على نار متوسطة يسخن الزيت.
نضع اللحم في الزيت ويقلب حتى يتغير لونه ثم تضاف حلقات البصل والثوم والفلفل الحار.
- تتبل مكعبات اللحم بالملح والفلفل ويقلب ثم نضع الشوربة ونقلب مرة أخرى.
- يترك كباب الحلة على نار متوسطة حتى ينضج ثم تضاف الشوربة عندما تجف من الإناء حتى لا يحترق اللحم وننتظر حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.