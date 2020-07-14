كباب حلة حار

تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير كباب الحلة بالفلفل الحار وأعديه لعائلتك وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو لحم، مكعبات

5 ثمرة بصل مقطعة

2 فص ثوم مهروس

قرن فلفل أخضر حار مفروم

1/2 كوب كبير شوربة لحم

ملح

فلفل أسود مطحون

طريقة التحضير

- في إناء على نار متوسطة يسخن الزيت.

نضع اللحم في الزيت ويقلب حتى يتغير لونه ثم تضاف حلقات البصل والثوم والفلفل الحار.

- تتبل مكعبات اللحم بالملح والفلفل ويقلب ثم نضع الشوربة ونقلب مرة أخرى.

- يترك كباب الحلة على نار متوسطة حتى ينضج ثم تضاف الشوربة عندما تجف من الإناء حتى لا يحترق اللحم وننتظر حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.