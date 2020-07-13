كاساديا مكسيكية حارة

نقدم اليك طريقة عمل كاساديا التاكو المكسيكية الحارة لتعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

3 رغيف عيش تورتيلا

فلفل حار

بابريكا

صدور فراخ

هالبينو

ثوم باودر

ربع كوب مايونيز

ملح ،فلفل

كمون

جبنة شيدر حمراء

ذرة

طريقة التحضير

- نضع المايونيز فى بولة وعليه ثوم باودر والملح والفلفل والهالوبينو والبابريكا والشطة والكمون

- ثم نضعهم على جنب ثم ناتى بطاسة ونضع عليها خبز التورتيلا و نضع عليه الجبنة الشيدر والفراخ المستويه والذرة الحلوة

- ثم نضع خبز اخر ونقلب العيش عندما يسخن ثم نقطعه ٤ مثلثات ويصبح جاهزا للتقديم.