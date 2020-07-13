كاساديا مكسيكية حارة

نقدم اليك طريقة عمل كاساديا التاكو المكسيكية الحارة لتعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
3 رغيف عيش تورتيلا
فلفل حار
بابريكا
صدور فراخ
هالبينو
ثوم باودر
ربع كوب مايونيز
ملح ،فلفل
كمون
جبنة شيدر حمراء
ذرة
طريقة التحضير
- نضع المايونيز فى بولة وعليه ثوم باودر والملح والفلفل والهالوبينو والبابريكا والشطة والكمون
- ثم نضعهم على جنب ثم ناتى بطاسة ونضع عليها خبز التورتيلا و نضع عليه الجبنة الشيدر والفراخ المستويه والذرة الحلوة
- ثم نضع خبز اخر ونقلب العيش عندما يسخن ثم نقطعه ٤ مثلثات ويصبح جاهزا للتقديم.