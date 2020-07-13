كاساديا مكسيكية حارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يوليو 2020, 12:03 مساء

نقدم اليك طريقة عمل كاساديا التاكو المكسيكية الحارة لتعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
3 رغيف عيش تورتيلا
فلفل حار
بابريكا
صدور فراخ
هالبينو
ثوم باودر
ربع كوب مايونيز
ملح ،فلفل
كمون
جبنة شيدر حمراء
ذرة

طريقة التحضير
- نضع المايونيز فى بولة وعليه ثوم باودر والملح والفلفل والهالوبينو والبابريكا والشطة والكمون
- ثم نضعهم على جنب ثم ناتى بطاسة ونضع عليها خبز التورتيلا و نضع عليه الجبنة الشيدر والفراخ المستويه والذرة الحلوة
- ثم نضع خبز اخر ونقلب العيش عندما يسخن ثم نقطعه ٤ مثلثات ويصبح جاهزا للتقديم.

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