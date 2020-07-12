مسقعة بالبشاميل

نقدم لك اليوم طريقة إعداد المسقعة بالبشاميل والدجاج على الطريقة المصرية لتحضريها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
كيلو باذنجان رومي، مقطع حلقات
2 ثمرة بصل كبيرة الحجم، مقطع حلقات
5 ثمرات فلفل أخضر رومي، ألوان، مقطع حلقات
قرن فلفل أخضر حار، مقطع
كوب كبير عصير طماطم
ملح
فلفل أسود مطحون
1/2 ملعقة صغيرة كمون
رشة بهارات
صدور دجاج مخلية
صلصة بشاميل
طريقة التحضير
- في مقلاة على نار متوسطة يسخن الزيت وتوضع حلقات الباذنجان في الزيت الساخن وتترك حتى تتحمر.
- في مقلاة أخرى على نار متوسطة نضع القليل من الزيت يسخن ثم نضع حلقات البصل والفلفل الرومي والفلفل الحار وتقلب حتى تتحمر قليلًا.
- توضع حلقات الباذنجان على حلقات البصل والفلفل ثم تتبل بالملح والفلفل والبهارات.
- في مقلاة على نار متوسطة تشوح قطع الدجاج تنضج ثم ترفع من على النار وفي صينية فرن، توضع طبقة من حلقات الباذنجان و1/4 كمية مزيج الفلفل الرومي والبصل ثم 1/4 كمية عصير الطماطم وتوزع.
- نضع جزءًا من صدور الدجاج فوق عصير الطماطم ثم نضع طبقة أخرى من حلقات الباذنجان و1/4 كمية مزيج الفلفل الرومي والبصل ثم 1/4 كمية عصير الطماطم وتوزع ثم طبقة من صدور الدجاج.
- تكرري الخطوتين السابقتين ( 6 - 7 ) حتى الانتهاء من الكمية.
- توضع صلصة البشاميل كطبقة أخيرة فوق المزيج ثم تدهن ب 1 بيضة مخفوقة.
- توضع صينية المسقعة في الفرن من 30 - 45 دقيقة حتى يحمر الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.