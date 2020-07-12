مسقعة بالبشاميل

نقدم لك اليوم طريقة إعداد المسقعة بالبشاميل والدجاج على الطريقة المصرية لتحضريها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو باذنجان رومي، مقطع حلقات

2 ثمرة بصل كبيرة الحجم، مقطع حلقات

5 ثمرات فلفل أخضر رومي، ألوان، مقطع حلقات

قرن فلفل أخضر حار، مقطع

كوب كبير عصير طماطم

ملح

فلفل أسود مطحون

1/2 ملعقة صغيرة كمون

رشة بهارات

صدور دجاج مخلية

صلصة بشاميل

طريقة التحضير

- في مقلاة على نار متوسطة يسخن الزيت وتوضع حلقات الباذنجان في الزيت الساخن وتترك حتى تتحمر.

- في مقلاة أخرى على نار متوسطة نضع القليل من الزيت يسخن ثم نضع حلقات البصل والفلفل الرومي والفلفل الحار وتقلب حتى تتحمر قليلًا.

- توضع حلقات الباذنجان على حلقات البصل والفلفل ثم تتبل بالملح والفلفل والبهارات.

- في مقلاة على نار متوسطة تشوح قطع الدجاج تنضج ثم ترفع من على النار وفي صينية فرن، توضع طبقة من حلقات الباذنجان و1/4 كمية مزيج الفلفل الرومي والبصل ثم 1/4 كمية عصير الطماطم وتوزع.

- نضع جزءًا من صدور الدجاج فوق عصير الطماطم ثم نضع طبقة أخرى من حلقات الباذنجان و1/4 كمية مزيج الفلفل الرومي والبصل ثم 1/4 كمية عصير الطماطم وتوزع ثم طبقة من صدور الدجاج.

- تكرري الخطوتين السابقتين ( 6 - 7 ) حتى الانتهاء من الكمية.

- توضع صلصة البشاميل كطبقة أخيرة فوق المزيج ثم تدهن ب 1 بيضة مخفوقة.

- توضع صينية المسقعة في الفرن من 30 - 45 دقيقة حتى يحمر الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.