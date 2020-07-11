حضري الديك الرومي بسهولة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 12:06 مساء

الديك الرومي من أنواع اللحوم الشهية ويكثر تقديمه في الحفلات والمناسبات وله العديد من الطرق في الطهي.
وهنا نقدم إليك أسهل الطرق لتعديها بنفسك وذلك وفقًا لموقع «احكي».

المكونات
ديك رومي
ملعقة زبد
كوب بصل مفروم
مشروم مفروم
توست مكعبات
سبانخ مفرومة
ملح
فلفل أسود
ملعقة سبع بهارات
ملعقة زعتر
2 ملعقة بابريكا
2 ملعقة زبد
2 ملعقة دقيق
نصف ملعقة روزماري
لتر عصير عنب
كوب كريمة
ملعقة ملح
ملعقة فلفل أسود

طريقة التحضير
- في طاسة علي نار متوسطة يوضع الزبد، والبصل ويتم التقليب حتى يذبل البصل ثم يتم وضع الديك الرومي المقطع ويشوح جيدًا حتى يتم تغيير لونه.
- يوضع المشروم ويقلب جيدًا ثم يتم وضع التوست والسبانخ وتترك على النار لمدة دقيقتين ويتم التتبيل بالملح، الفلفل الأسود، السبع بهارات، الزعتر الجاف، والبابريكا وترفع من علي النار وتترك لتبرد.
- يتم فتح صدر الديك الرومي على شكل الكتاب ويدق حتى يتم فرده جيدًا ويتبل بالملح والفلفل ثم يتم حشوها بالحشوة جيدًا ثم يتم لفه جيدًا ويربط بواسطة خيط المطبخ، ثم يتم لفه بالبلاستيك ويوضع ليغلي برفق لمدة ساعة ثم يتم تحميره بالفرن.
- لعمل الصوص يتم وضع الزبد على نار متوسطة ثم يوضع الدقيق، ويترك لمدة دقيقتين، ثم يتم وضع عصير العنب والروزمارى ثم يترك ليغلي على نار هادئة ويقل حجمه، ثم توضع الكريمة ويتبل بالملح والفلفل ثم يصفى ويقدم مع صدور الديك الرومي ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.

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