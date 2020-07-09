كبسة الدجاج في طنجرة الضغط

استخدمي طنجرة الضغط لإعداد وصفات سريعة التحضير وذات مذاق شهي ومميز، وحضري وصفات الكبسة بأسهل الخطوات.
المكونات
- الدجاج: دجاجة مقطع «8 قطع»
- أرز بسمتي: 3 أكواب «مغسول ومنقوع»
- الماء: 3 أكواب
- طماطم: 3 حبات «مقطعة»
- البصل: 2 حبة «مقطع قطع صغيرة»
- الفلفل الحار: 2 قرن
- زيت عباد الشمس: نصف كوب
- صلصة طماطم: 2 ملعقة كبيرة
- مرق دجاج: 2 مكعب
- بهار كبسة: ملعقة كبيرة ونصف
- ملح: ملعقة صغيرة
- كزبرة يابسة: ملعقة صغيرة
- الكمون: ملعقة صغيرة
- القرفة: 3 أعواد
- حبهان: 15 حبة
- القرنفل: 5 حبات
طريقة التحضير
1- في قدر الضغط، ضعي بعض الزيت والبهارات الحب وقلبيها جيدا حتى تصدر روائحها.
2- أضيفي البصل وقلبي جيدا حتى يذبل، ثم أضيفي الدجاج.
3- قلبي حتى يتشربوا الماء، ثم أضيفي الطماطم والفلفل الحار.
4- قلبي ثم ضعي عليها مكعب مرق الدجاج وبهارات الكبسة وملعقتي الصلصة وكزبرة وملح وكمون واتركيها حتى الغليان.
5- صفي الأرز وضعيه فوق الخليط وقلبي.
6- اغلي مياها على النار، وصبيها فوق الأرز بحيث تغطيه المياه.
7- أغلقي قدر الضغط وعندما تصفر، خففي النار عليها.
8- اتركيها ربع ساعة وأطفئي النار ثم افتحي القدر وقلبي بشوكة.