كبسة الدجاج في طنجرة الضغط

كبسة الدجاج في طنجرة الضغط (أرشيفية:انترنت)

استخدمي طنجرة الضغط لإعداد وصفات سريعة التحضير وذات مذاق شهي ومميز، وحضري وصفات الكبسة بأسهل الخطوات.

المكونات

- الدجاج: دجاجة مقطع «8 قطع»

- أرز بسمتي: 3 أكواب «مغسول ومنقوع»

- الماء: 3 أكواب

- طماطم: 3 حبات «مقطعة»

- البصل: 2 حبة «مقطع قطع صغيرة»

- الفلفل الحار: 2 قرن

- زيت عباد الشمس: نصف كوب

- صلصة طماطم: 2 ملعقة كبيرة

- مرق دجاج: 2 مكعب

- بهار كبسة: ملعقة كبيرة ونصف

- ملح: ملعقة صغيرة

- كزبرة يابسة: ملعقة صغيرة

- الكمون: ملعقة صغيرة

- القرفة: 3 أعواد

- حبهان: 15 حبة

- القرنفل: 5 حبات

طريقة التحضير

1- في قدر الضغط، ضعي بعض الزيت والبهارات الحب وقلبيها جيدا حتى تصدر روائحها.

2- أضيفي البصل وقلبي جيدا حتى يذبل، ثم أضيفي الدجاج.

3- قلبي حتى يتشربوا الماء، ثم أضيفي الطماطم والفلفل الحار.

4- قلبي ثم ضعي عليها مكعب مرق الدجاج وبهارات الكبسة وملعقتي الصلصة وكزبرة وملح وكمون واتركيها حتى الغليان.

5- صفي الأرز وضعيه فوق الخليط وقلبي.

6- اغلي مياها على النار، وصبيها فوق الأرز بحيث تغطيه المياه.

7- أغلقي قدر الضغط وعندما تصفر، خففي النار عليها.

8- اتركيها ربع ساعة وأطفئي النار ثم افتحي القدر وقلبي بشوكة.

