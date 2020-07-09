كبسة الدجاج في طنجرة الضغط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يوليو 2020, 11:34 صباحا
كبسة الدجاج في طنجرة الضغط (أرشيفية:انترنت)

استخدمي طنجرة الضغط لإعداد وصفات سريعة التحضير وذات مذاق شهي ومميز، وحضري وصفات الكبسة بأسهل الخطوات.

المكونات
- الدجاج: دجاجة مقطع «8 قطع»
- أرز بسمتي: 3 أكواب «مغسول ومنقوع»
- الماء: 3 أكواب
- طماطم: 3 حبات «مقطعة»
- البصل: 2 حبة «مقطع قطع صغيرة»
- الفلفل الحار: 2 قرن
- زيت عباد الشمس: نصف كوب
- صلصة طماطم: 2 ملعقة كبيرة
- مرق دجاج: 2 مكعب
- بهار كبسة: ملعقة كبيرة ونصف
- ملح: ملعقة صغيرة
- كزبرة يابسة: ملعقة صغيرة
- الكمون: ملعقة صغيرة
- القرفة: 3 أعواد
- حبهان: 15 حبة
- القرنفل: 5 حبات

طريقة التحضير

1- في قدر الضغط، ضعي بعض الزيت والبهارات الحب وقلبيها جيدا حتى تصدر روائحها.

2- أضيفي البصل وقلبي جيدا حتى يذبل، ثم أضيفي الدجاج.

3- قلبي حتى يتشربوا الماء، ثم أضيفي الطماطم والفلفل الحار.

4- قلبي ثم ضعي عليها مكعب مرق الدجاج وبهارات الكبسة وملعقتي الصلصة وكزبرة وملح وكمون واتركيها حتى الغليان.

5- صفي الأرز وضعيه فوق الخليط وقلبي.

6- اغلي مياها على النار، وصبيها فوق الأرز بحيث تغطيه المياه.

7- أغلقي قدر الضغط وعندما تصفر، خففي النار عليها.

8- اتركيها ربع ساعة وأطفئي النار ثم افتحي القدر وقلبي بشوكة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل جديد يكشف الكلمات الأخيرة لجورج فلويد قبل وفاته
دولى
بنس: أكثر من 3 ملايين إصابة مؤكدة بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة
دولى
بيان من «صحة الموقتة» حول ما أثير عن تأخر استقبال حالة مصابة بفيروس «كورونا»
ليبيا
بنور لـ«بوابة الوسط»: جمعية مدربي كرة القدم بطرابلس مظلة للحماية
رياضة محلية
تعليق العمل بمستشفى أوباري بعد إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا
ليبيا
حديث مثير لإبراهيموفيتش عقب سحق يوفنتوس
رياضة عالمية
ترامب ينتقد فاوتشي بشأن وضع كورونا المستجد في الولايات المتحدة
دولى
أكثر من 60 ألف إصابة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
بـ100 دولار للبرميل تتجاوز ليبيا التحديات المالية الصعبة الناجمة عن تدهور سعر ...
ليبيا
65 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة شفاء ووفاة واحدة في ليبيا
ليبيا
وقوع حادث مروري مروع على كورنيش طرابلس
ليبيا
«مواصلات الوفاق» تبحث ترتيبات عودة الشركة الإيطالية لإنشاء محطة ركاب بمطار ...
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إتقاذ مريضة «كورونا» بعملية زراعة رئتين