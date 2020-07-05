سويس رول الشوكولاتة في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يوليو 2020, 04:56 مساء

السويس رول من الحلوى الشهية سهلة التحضير، لذلك نقدِّم اليكِ خطوات تحضيرها في مطبخكِ.
تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «فتافتيت».

المكونات
نصف كوب دقيق.
نصف كوب سكر.
ربع كوب عصير برتقال.
5 بيضات.
ملعقة كبيرة كاكاو.
ملعقة كبيرة ماء دافئ.
ملعقة صغيرة فانيليا.
رشة ملح.
كاكاو للتزيين.

للحشو:
كريم شانتيه.
قطع فراولة.

طريقة التحضير
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وتدهن صينية قصيرة الحافة بالزبدة وتبطن بالدقيق.
- يوضع الدقيق في بولة، ويضاف إليه الكاكاو، ويخلط جيدًا ثم ينخل ويوضع البيض في المضرب الكهربائي، ويضاف إليه السكر والفانيليا، ويخفق جيدًا حتى يصبح مثل الرغوة.
- يضاف عصير البرتقال والماء والملح، وتخلط مرة أخرى، يضاف خليط الدقيق بالكاكاو بالتدريج مع الخفق المستمر حتى تتجانس جميع المكونات.
- يصب الخليط في الصينية، وتدخل الفرن لمدة 15 دقيقة وحتى ينضج ويخرج من الفرن، ويترك ليبرد، ثم يقلب على ورق ألومنيوم «فويل».
- يدهن السويس رول بالكريمة، وترص عليها قطع الفراولة.
- يلف على شكل رول مع الضغط برفق ليتماسك، ويغلق طرفا الفويل حتى لا يجف، ويوضع في الفريزر لمدة ساعة أو الثلاجة لمدة ساعتين، ولحين التقديم.
- يخرج من الثلاجة، ويزال ورق الفويل ويزين بالكاكاو، ويقطع حلقات بسمك 1 سنتم ويرص في الطبق ويصبح جاهزًا للتقديم.

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