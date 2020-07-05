كبدة بالفلفل ودبس الرمان

الكبدة من البروتينات التي يحبها الصغار والكبار وهي من اللحوم الغنية بالفيتامينات والحديد، لذلك عليكِ إدخالها بشكل دائم في وجباتك.

نقدِّم إليكِ اليوم طريقة إعدادها كطاجن بدبس الرمان، تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

500 غرام كبدة شرائح منظفة.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة معجون الفلفل الحار بالطماطم.

بصلة مفرومة.

ثمرة طماطم مقطعة مكعبات.

ثمرة بطاطا مقطعة مكعبات ومسلوقة نصف نضج.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملح وفلفل أسود.

4 ملاعق زيت زيتون.

عصير ليمون.

ثمرة فلفل أحمر حار مقطع.

ثمرة فلفل رومي شرائح.

ثمرة باذنجان شرائح طولية.

ربع كوب ماء.

دبس الرمان ومعدنوس مفروم