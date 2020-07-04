كعكة البطاطا والجبن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يوليو 2020, 12:06 مساء

البطاطا من الأكلات التي يقبل عليها الجميع، لذلك نقدم إليك كعكة البطاطا الشهية والسهلة التحضير، لتعديها في مطبخك بسهولة، تعرفي إلى الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
450 غرام بطاطا مقشرة
بصلة مفرومة
3 عيدان بصل أخضر مقطع رفيع
125 غرام جبنة فيتا
بيضة مخفوقة
ملح وفلفل
ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة التحضير
- تسلق البطاطا في ماء وملح لمدة 15-20 دقيقة ثم تصفى وتهرس.
- تخلط البطاطا المهروسة مع البصل والبصل الأخضر والجبنة الفيتا والبيضة المخفوقة وتتبل بالملح والفلفل.
- يسخن زيت الزيتون في مقلاة غير لاصقة وترش اليدين بالقليل من الدقيق وتشكل أقراص من خليط البطاطا.
- تضاف للزيت الساخن وتقلى لمدة 2-3 دقائق على كل جانب حتى تصبح ذهبية اللون وتصبح جاهزة للتقديم.

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