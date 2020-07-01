بيتزا البطاطا والفاهييتا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 12:02 مساء

البطاطا المقلية من أكثر الأكلات التي يقبل عليها الجميع لذلك نقدِّم لكِ اليوم طريقة تحضير بيتزا البطاطا المقلية وفاهيتا الدجاج، حسب «سوبر ماما».

المكونات
2 كوب جبن شيدر مبشور.
3 ثمرات بطاطا صغيرة مقشرة ومقطعة أصابع.
3 ثمار فلفل رومي (أحمر/ أصفر/ أخضر) مقطعة شرائح رفيعة.
بصلة متوسطة مقطعة شرائح.
2 شريحة صدر دجاج.
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير
- حمري البطاطا في زيت غزير ومغلي، حتى يصبح لونها ذهبيًّا.
- سخني الفرن عند درجة حرارة 200 درجة مئوية.
في صينية فرن، ضعي الفلفل الملون والبصل والدجاج والزيت والبهارات والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة، ثم أخرجيها، واتركيها جانبًا.
- في مقلاة كبيرة، ضعي البطاطس المحمرة، ثم وزعي نصف كمية الشيدر فوق البطاطس، ثم الدجاج، ثم باقي الجبن.
- ضعي المقلاة في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يذوب الجبن تماما وتصبح جاهزة للتقديم.

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