بيتزا البطاطا والفاهييتا

البطاطا المقلية من أكثر الأكلات التي يقبل عليها الجميع لذلك نقدِّم لكِ اليوم طريقة تحضير بيتزا البطاطا المقلية وفاهيتا الدجاج، حسب «سوبر ماما».

المكونات

2 كوب جبن شيدر مبشور.

3 ثمرات بطاطا صغيرة مقشرة ومقطعة أصابع.

3 ثمار فلفل رومي (أحمر/ أصفر/ أخضر) مقطعة شرائح رفيعة.

بصلة متوسطة مقطعة شرائح.

2 شريحة صدر دجاج.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

- حمري البطاطا في زيت غزير ومغلي، حتى يصبح لونها ذهبيًّا.

- سخني الفرن عند درجة حرارة 200 درجة مئوية.

في صينية فرن، ضعي الفلفل الملون والبصل والدجاج والزيت والبهارات والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.

- ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة، ثم أخرجيها، واتركيها جانبًا.

- في مقلاة كبيرة، ضعي البطاطس المحمرة، ثم وزعي نصف كمية الشيدر فوق البطاطس، ثم الدجاج، ثم باقي الجبن.

- ضعي المقلاة في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يذوب الجبن تماما وتصبح جاهزة للتقديم.