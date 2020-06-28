حضري بيتزا الطاسة

إليك طريقة سهلة وسريعة تمكنك من عمل البيتزا في الطاسة ، وهي تتميز بأنها لا تستغرق وقتا طويلا، كما أنها خفيفة وخطواتها سهلة للغاية، حسب «فستاني».

المقادير والمكونات

١ كوب دقيق

١ ملعقة صغيرة بيكنغ بودر

زعتر حسب الرغبة

رشة بودرة ثوم أو بصل حسب الرغبة

رشة ملح

٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون

١ ملعقة صغيرة خميرة فورية

١ ملعقة صغيرة سكر

خطوات عمل البيتزا

في البداية جهزي الخميرة، اضيفي ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية إلى ثلت كوب به ماء دافئ.

ضعي المكونات على بعضها البعض واضيفي إليها ماء الخميرة. استمري في العجن حتى يصبح العجين متجانسا.

قومي بفرد قطعة العجين بيديك في الطاسة بعد دهنها بقليل من الزيت.

ضعي الحشو المفضل لديك، سواء كان خضار أو صلصلة أو مشروم أو قطع من الدجاج، وكذلك أيضا الموزريلا.

اشعلي نار الموقد، وغطي البيتزا في الطاسة لمدة ١٠ دقائق، على نار هادئة، ستلاحظين أنها نضجت جيدا.