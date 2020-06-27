ناتشوز كالمحترفات في منزلك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يونيو 2020, 11:53 صباحا

الناتشوز من المقبلات الشهية التي يقبل عليها الصغار والكبار في المطاعم، لذلك نقدم إليك طريقة سهلة لتحضيرها في المنزل كالمحترفات.. تعرفي إليها معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات
كوب دقيق
1/2 كوب دقيق ذرة
ملعقتا زيت
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة سكر
رشة كمون
رشة بزار
شطة حسب الرغبة

طريقة التحضير
- تعجن كل المكونات بالماء الدافئ حتى تكون العجينة قاسية.
- تترك العجين لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.
- تقطع العجين إلى 10 - 15 قطعة وتفرد القطع بالزيت على طاسة ساخنة وتقلب دون احمرار.
- ترفع من الطاسة وتقطع مثلثات وتقلى في زيت غزير إلى أن تصبح ذهبية اللون وتصبح جاهزة للتقديم.

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