كبة الدجاج المقلية

كبة الدجاج المقلية (أرشيفية:انترنت)

الكبة من أشهى المقبلات الساخنة التي تزين السفرة، تعلمي طريقة عمل كبة الدجاج الشهية بطريقة سهلة.

المكونات

بقسماط: كوب

الدقيق الأبيض: نصف كوب

البيض: 1 حبة

ملح: ربع ملعقة صغيرة

فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة «مطحون»

- الزيت: غزير «للقلي»

- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة «مطحون»

- الكاري: ملعقة صغيرة

- الشطة: ملعقة صغيرة

- ملح: ملعقة صغيرة

- بقسماط: 3 ملاعق كبيرة

- البيض: 1 حبة «كبير الحجم»

- الثوم: فصّان «مهروس»

- البصل: 1 حبة «كبير الحجم - مفروم»

- كزبرة خضراء: ربع كوب «مفرومة»

- بقدونس: ربع كوب «مفروم»

- البطاطس: 2 حبة «كبيرة الحجم - مسلوقة ومهروسة»

- الدجاج: 2 كوب «مسلوق ومقطع»

طريقة التحضير

1- في بولة كبيرة، نضع البطاطس والبصل والثوم والبيض والبقدونس والكزبرة، ونتبلها بالملح والفلفل الأسود والكاري والشطة، ونخلطها جيدا.

2- نضيف الدجاج والبقسماط إلى البولة، ونخلط مرة أخرى حتى تتجانس كل المكونات، وفي طبق واسع ومسطح، نضع الدقيق ونتبله بالملح والفلفل الأسود.

3- في طبق آخر نضع البقسماط، وفي بولة متوسطة نضع البيض ونتبله بالفلفل الأسود، ونخفقه جيدا.

4- في مقلاة عميقة وعلى نار متوسطة نضع الزيت حتى يسخن «يقدح».

5- نشكل خليط الدجاج على هيئة كرات متوسطة، ونغمسه في الدقيق ثم في البيض، ثم في البقسماط ليغطيه بالكامل، ثم نقلي كبة الدجاج في الزيت، ونقلبها حتى تكتسب اللون الذهبي.