كبة الدجاج المقلية

الكبة من أشهى المقبلات الساخنة التي تزين السفرة، تعلمي طريقة عمل كبة الدجاج الشهية بطريقة سهلة.
المكونات
بقسماط: كوب
الدقيق الأبيض: نصف كوب
البيض: 1 حبة
ملح: ربع ملعقة صغيرة
فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة «مطحون»
- الزيت: غزير «للقلي»
- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة «مطحون»
- الكاري: ملعقة صغيرة
- الشطة: ملعقة صغيرة
- ملح: ملعقة صغيرة
- بقسماط: 3 ملاعق كبيرة
- البيض: 1 حبة «كبير الحجم»
- الثوم: فصّان «مهروس»
- البصل: 1 حبة «كبير الحجم - مفروم»
- كزبرة خضراء: ربع كوب «مفرومة»
- بقدونس: ربع كوب «مفروم»
- البطاطس: 2 حبة «كبيرة الحجم - مسلوقة ومهروسة»
- الدجاج: 2 كوب «مسلوق ومقطع»
طريقة التحضير
1- في بولة كبيرة، نضع البطاطس والبصل والثوم والبيض والبقدونس والكزبرة، ونتبلها بالملح والفلفل الأسود والكاري والشطة، ونخلطها جيدا.
2- نضيف الدجاج والبقسماط إلى البولة، ونخلط مرة أخرى حتى تتجانس كل المكونات، وفي طبق واسع ومسطح، نضع الدقيق ونتبله بالملح والفلفل الأسود.
3- في طبق آخر نضع البقسماط، وفي بولة متوسطة نضع البيض ونتبله بالفلفل الأسود، ونخفقه جيدا.
4- في مقلاة عميقة وعلى نار متوسطة نضع الزيت حتى يسخن «يقدح».
5- نشكل خليط الدجاج على هيئة كرات متوسطة، ونغمسه في الدقيق ثم في البيض، ثم في البقسماط ليغطيه بالكامل، ثم نقلي كبة الدجاج في الزيت، ونقلبها حتى تكتسب اللون الذهبي.