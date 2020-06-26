لحم بعجين سوري في خطوات بسيطة

اللحم بعجين من الأكلات السورية الشعبية الشهيرة، تعرفي إلى طريقة تحضيرها في المنزل في خطوات سهلة وسريعة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
6 أكواب دقيق أبيض
1/2 كوب زيت
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة خميرة
كيلو لحم مفروم
1/4 كيلو لية
كيلو ونصف طماطم
حبة بصل
1/4 ملعقة صغيرة «ملعقة شاي» ملح
1/4 ملعقة صغيرة «ملعقة شاي» فلفل أحمر
حبة ثوم
معدنوس
طريقة التحضير
- نحضر وعاء كبير ونضع فيه الدقيق والملح، ونقلب حتى يختلطا.
- نضيف الزيت لخليط الدقيق، ونقلب حتى يختلط الزيت بخليط الدقيق ثم نضيف الخميرة والماء تدريجيا لخليط الدقيق مع الخلط تدريجيا حتى تتكون عجينة ملساء.
- نغطي العجينة لمدة ساعة حتى ترتاح.
طريقة تحضير خليط اللحم:
- نقوم بتقشير الطماطم وتقطيعها ثم نتركها حتى تجف من السوائل ثم نقوم بتقطيع الثوم والبصل لقطع صغيرة.
- نقوم بفرم المعدنوس ومن الممكن إضافة البقدونس له.
- نخلط كلا من الطماطم والثوم والبصل والبقدونس والنعناع معا ثم نضيف الملح والفلفل ونقلب حتى تختلط كل المكونات، ثم نقوم بخلط خليط الطماطم مع خليط اللحم.
- نحضر العجينة ونقوم بتقطيعها لكرات متوسطة الحجم.
- نضع الكرات على سطح أملس نظيف ونقوم بفردها حتى تصبح دائرية.
- نحضر صينية كبيرة قابلة للاستخدام في الفرن ونرش عليها القليل من الدقيق
- نضع كرات العجين ونقوم بعمل ثقوب صغيرة باستخدام طرف شوكة ثم نقوم بوضع خليط اللحم على وجه كرات العجين.
- ندخل صينية لحم بعجين الفرن حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم