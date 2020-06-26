لحم بعجين سوري في خطوات بسيطة

اللحم بعجين من الأكلات السورية الشعبية الشهيرة، تعرفي إلى طريقة تحضيرها في المنزل في خطوات سهلة وسريعة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

6 أكواب دقيق أبيض

1/2 كوب زيت

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة خميرة

كيلو لحم مفروم

1/4 كيلو لية

كيلو ونصف طماطم

حبة بصل

1/4 ملعقة صغيرة «ملعقة شاي» ملح

1/4 ملعقة صغيرة «ملعقة شاي» فلفل أحمر

حبة ثوم

معدنوس

طريقة التحضير

- نحضر وعاء كبير ونضع فيه الدقيق والملح، ونقلب حتى يختلطا.

- نضيف الزيت لخليط الدقيق، ونقلب حتى يختلط الزيت بخليط الدقيق ثم نضيف الخميرة والماء تدريجيا لخليط الدقيق مع الخلط تدريجيا حتى تتكون عجينة ملساء.

- نغطي العجينة لمدة ساعة حتى ترتاح.

طريقة تحضير خليط اللحم:

- نقوم بتقشير الطماطم وتقطيعها ثم نتركها حتى تجف من السوائل ثم نقوم بتقطيع الثوم والبصل لقطع صغيرة.

- نقوم بفرم المعدنوس ومن الممكن إضافة البقدونس له.

- نخلط كلا من الطماطم والثوم والبصل والبقدونس والنعناع معا ثم نضيف الملح والفلفل ونقلب حتى تختلط كل المكونات، ثم نقوم بخلط خليط الطماطم مع خليط اللحم.

- نحضر العجينة ونقوم بتقطيعها لكرات متوسطة الحجم.

- نضع الكرات على سطح أملس نظيف ونقوم بفردها حتى تصبح دائرية.

- نحضر صينية كبيرة قابلة للاستخدام في الفرن ونرش عليها القليل من الدقيق

- نضع كرات العجين ونقوم بعمل ثقوب صغيرة باستخدام طرف شوكة ثم نقوم بوضع خليط اللحم على وجه كرات العجين.

- ندخل صينية لحم بعجين الفرن حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم