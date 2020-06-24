سنجاري في الفرن

السمك من أكثر المأكولات التي تحتوي على نسبة فيتامينات وبروتين وفوسفور تعمل على بناء الجسم وتقوية المناعة، لذلك نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير السمك السنجاري في الفرن، لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

كيلو سمك بوري أو ماكريل.

2 حبة جزر متوسطة الحجم مبشور.

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

ثمرة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات.

قرن فلفل أحمر حار مقطع حلقات «حسب رغبتك ويمكن الاستغناء عنه».

1/2 ثمرة فلفل أخضر مقطعة شرائح.

1/2 ثمرة فلفل أحمر مقطعة شرائح.

1/2 ثمرة فلفل أصفر مقطعة شرائح.

1/4 كوب كزبرة خضراء مفرومة ناعم.

5 فصوص ثوم مقطع شرائح رفيعة.

ملعقة صغيرة كمون.

1/4 ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة زيت عباد شمس.

ملح.

فلفل أسود للتتبيل.