طاجين الخضراوات واللحم لتقوية المناعة

نقدم إليكِ طريقة تحضير طاجين تورلي الخضراوات مع اللحم لتقوية المناعة وتغذية الجسم.

تعرفي معنا على طريقة تحضيره لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كيلو قطع لحم مسلوقة

1/4 كيلو بسلة

ثمرة بصل مقطعة

2 ثمرة جزر مقطعة

عود كرفس مقطع

2 ثمرة بطاطا مكعبات

ثمرة باذنجان مكعبات، مقلية

1/4 كيلو كوسة مقطعة

زيت

3 فصوص ثوم

زعتر

ملح

فلفل أسود مطحون

كزبرة خضراء

طماطم معصورة

طريقة التحضير

- افرمي البصل والجزر والثوم والكرفس في الكبة جيدا.

- سخني الزيت في إناء على نار متوسطة ثم ضعي مزيج البصل في الزيت الساخن وقلبي حتى يذبل.

- ضعي الباذنجان والبطاطا والكوسا على مزيج البصل وقلبي.

- ضعي الطماطم المعصورة والكزبرة وقلبي حتى ينضج المزيج.

- ضعي التورلي في طاجين ثم ادخليه في الفرن حتى ينضج ويحمر الوجه تماما ويصبح جاهزا للتقديم و يمكنك تقديمه مع الأرز الأبيض أو الخبز.