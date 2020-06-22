طاجين الخضراوات واللحم لتقوية المناعة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يونيو 2020, 12:05 مساء

نقدم إليكِ طريقة تحضير طاجين تورلي الخضراوات مع اللحم لتقوية المناعة وتغذية الجسم.
تعرفي معنا على طريقة تحضيره لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
1/2 كيلو قطع لحم مسلوقة
1/4 كيلو بسلة
ثمرة بصل مقطعة
2 ثمرة جزر مقطعة
عود كرفس مقطع
2 ثمرة بطاطا مكعبات
ثمرة باذنجان مكعبات، مقلية
1/4 كيلو كوسة مقطعة
زيت
3 فصوص ثوم
زعتر
ملح
فلفل أسود مطحون
كزبرة خضراء
طماطم معصورة

طريقة التحضير
- افرمي البصل والجزر والثوم والكرفس في الكبة جيدا.
- سخني الزيت في إناء على نار متوسطة ثم ضعي مزيج البصل في الزيت الساخن وقلبي حتى يذبل.
- ضعي الباذنجان والبطاطا والكوسا على مزيج البصل وقلبي.
- ضعي الطماطم المعصورة والكزبرة وقلبي حتى ينضج المزيج.
- ضعي التورلي في طاجين ثم ادخليه في الفرن حتى ينضج ويحمر الوجه تماما ويصبح جاهزا للتقديم و يمكنك تقديمه مع الأرز الأبيض أو الخبز.

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