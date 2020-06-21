كفتة بالجبن من المطبخ السوري

تعرفي معنا على طريقة تحضير كفتة اللحم الشهية مع الجبن على الطريقة السورية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ في خطوات بسيطة، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

1/2 كيلو لحم مفروم

كوب جبن ريكوتا

1/2 ثمرة بصل مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 فصوص ثوم مفروم

1/4 كوب بقدونس مقطع

بيضة مخفوقة

1 1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون

رشة شطة

1/3 كوب بقسماط مطحون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

خطوات التحضير

- في مقلاة على نار متوسطة ضعي الزيت يسخن وضعي البصل في الزيت وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يذبل ثم ضعيه في بوله كبيرة الحجم.

- ضعي اللحم المفروم والجبن الريكوتا والبقدونس والبيض على البصل أضيفي الملح والفلفل الأسود والشطة على مزيج اللحم المفروم وقلبي حتى تمام الاختلاط.

- سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة وقومي بعمل كرات من اللحم المفروم ثم ضعيها في الزيت الساخن وقلبيها لمدة 5 دقائق حتى تنضج تماما من كلا الاتجاهين ةيمكنك تقديمها مع المعكرونة او مع الخبز والبطاطا المحمرة.