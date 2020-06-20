حضري «لحم بين نارين»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يونيو 2020, 12:29 مساء

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير أكلة من المطبخ الليبي القديم، وهي «لحم بين نارين» والتي تسوى على الكانون، وإليكِ المقادير والطريقة بحسب كتاب «ماء وملح».

 المكونات والمقادير
3 حبات بطاطا كبيرة مقطعة حسب الرغبة

5 قطع لحم خروف كبيرة

رأس بصل مفروم

كوبان عصير طماطم

معلقتان معجون طماطم

فلفل أحمر (حسب الرغبة)

2 كوب بازيليا خضراء

نصف معلقة بزار

معلقة صغيرة زنجبيل

ملعقة سمن حيواني (أو زبد)

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة قرفة

ثلاثة أرباع كوب زيت

رأسين فلفل أخضر

حلقات ليمون

طريقة التحضير
في طاجين نضع اللحم والبصل والزيت ثم نضيف الطماطم والبازيليا والبطاطا والملح والتوابل ونخلطها جيدًا.

يضاف الفلفل الأخضر وشرائح الليمون ومعلقة سمن ونملأ الكانون بالفحم ونوقد النار ونتركه حتى يشتعل الفحم جيدا ثم ننقل قطع الجمر الكبيرة إلى الطاجين الذي به الخلطة على الكانون.

هنا نغطي الطاجين بطاجين الجمر ونتركه على النار لمدة ساعة إلى ساعة ونصف الساعة حتى تمام النضج.. ثم يقدم.

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