نزاع على جبن «الفيتا» بين اليونان والدنمارك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 02:57 مساء
قطعة من الجبن في ميامي، 21 أبريل 2020 (أ ف ب)

فوّضت اليونان الاتحاد الأوروبي لبدء إجراءات قانونية ضد الدنمارك بسبب مزاعم تخصيصها جبن «الفيتا»، وفق ما أعلنت وزارة الزراعة اليونانية الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان: «وافق وزير الزراعة على تفعيل الإجراءات القانونية التي اتخذتها المفوضية الأوروبية ضد الدنمارك لانتهاكها قوانين متعلقة ببلد المنشأ» لمنتج معين، وفق «فرانس برس».

ويعتبر جبن «الفيتا» منتجا يونانيا «رمزيا»، وفق الوزارة التي أضافت أن الدنمارك «رفضت التعاون» مع قوانين الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

وقالت أثينا إنها سمحت أيضا للمنتجين الدنماركيين بتصنيع «جبن مماثل للفيتا» وتصديرها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

ويعد جبن «الفيتا» من بين عدد من الأطعمة والمشروبات الخاصة بمناطق معينة، والتي تحاول الدول الأوروبية الحفاظ على أصل المنشأ.

في العام 2005، ألغت محكمة العدل الأوروبية استئنافا قدمته ألمانيا والدنمارك بدعم من فرنسا وبريطانيا بشأن حق منتجيها في الاستمرار في استخدام اسم «الفيتا» لأجبانهما البيضاء المغطاة بمحلول ملحي.

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