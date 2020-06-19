فطيرة الجبن والزعتر السورية

تعد فطائر بالجبن والزعتر على الطريقة السورية واحدة من أكثر الفطائر تفضيلًا لدى الكثير منا، لهذا نقدم لك طريقة عملها، فتعرفي عليها معنا.

وإليك مكونات ومقادير فطائر بالجبن والزعتر، لتحضريها في مطبخك وفق «شملولة».

المكونات

عجينة باف باستري

جبن فيتا مفتت

جبن موزاريلا مبشور

زيت زيتون

زعتر مجفف

طريقة التحضير

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في بولة متوسطة الحجم اخلطي جبن الفيتا و الموزاريلا جيدًا.

- قومي بتشكيل العجين على هيئة كور ثم اضغطي عليها برفق حتى تصبح دائرية.

- ضعي زيت الزيتون على العجين وادهنيه بها ثم ضعي مزيج الجبن.

- ضعي الزعتر على الوجه ثم ضعي الصينية في الفرن حتى تنضج ثم تقدم ساخنة.