دجاج هندي بالزبدة والزعفران

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 12:14 مساء

تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير الدجاج الهندي بالزبدة الشهي والزعفران، وأعديه في مطبخك بدون عناء وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكوّنات
450 غرام صدر دجاج مقطع إلى مكعبات متوسطة
5 فصوص ثوم
زنجبيل طازج
لبن زبادي
زيت نباتي ملعقة كبيرة
ملح
زعفران
600 غرام طماطم معلبة
ملعقتان كبيرتان معجون طماطم
4 ملاعق كبيرة زبدة
6 حبات حبهان أخضر
قرفة
قرنفل حب
فلفل حار أحمر مقطع الى شرائح
كريمة طبخ ثلث كوب
كزبرة طازجة ربع كوب
ملح

طريقة التحضير
- ابشري الزنجبيل مع الثوم وفي وعاء صغير، اخلطي اللبن الزبادي مع الزيت النباتي، ملعقة صغيرة من الملح، ، الزعفران وملعقتين صغيرتين من مزيج الزنجبيل والثوم (احتفظي بالباقي).
- ضعي الدجاج في كيس بلاستيكي واسكبي فوقه الصلصة.
- افركي الدجاج بالصلصة بواسطة الكيس ثم أخرجي الهواء منه وأغلقيه أنقعي الدجاج لحوالي 4 ساعات أو لليلة كاملة في الثلاجة.
- لتحضير الصلصة:
- أضربي الطماطم المعلبة مع معجون الطماطم في محضر الطعام.
- في قدر على النار، حمّي الزبدة وأضيفي إليه الحبهان، عود القرفة وكبش القرنفل بعد مرور 3 دقائق، أضيفي الحلبة، الفلفل الحار وما تبقى من مزيج الثوم والزنجبيل.
- اسكبي مزيج الطماطم فوق التوابل واطهي على نار متوسطة لمدة 45 دقيقة حتى يصبح الخليط كثيفاً.
- اتركيه ليبرد قليلاً ثمّ ضعيه في الخلاط حتى يتحول إلى بوريه.
- حمّي الشواية واشوي الدجاج حتى ينضج.
- ضعي قطع الدجاج في الصلصة مع ملعقة صغيرة من الملح اطهي الدجاج مع الصلصة لمدة 6-8 دقائق على نار متوسطة.
- اسكبي كريمة الطبخ واخلطي ثم ارفعي القدر عن النار وضعي الدجاج ويصبح الطبق جاهزا للتقديم.

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