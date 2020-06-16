حضري بازين باللبن

من الأكلات الليبية الشهيرة، إليك طريقة إعداد البازين باللبن بوصفة سهلة وسريعة، وفقًا لكتاب «ماء وملح»، الذي يضم عشرات الأكلات الليبية المميزة.

المكونات

نصف كيلو دقيق أبيض.

كيلو ونصف دقيق شعير.

لتر لبن حامض.

قليل من الملح.

نصف كوب زيت زيتون.

الطريقة

يغربل الدقيق جيدًا ثم يوضع في صحن كبير ثم نضيف إليه الملح والماء ويعجن حتى يتماسك ثم نأخذ طنجرة أخرى ونضع فيها لترين من الماء مع قليل من الملح وتترك حتى تصل درجة الغليان.

يقطع البازين إلى أقراص صغيرة توضع في الماء وتترك على النار لمدة ساعة ثم يصفى البازين من الماء تمامًا ويعصد ثم يوزع على صحون بشكل هرمي ثم يضاف إليه اللبن ويصبح جاهزًا للتقديم.