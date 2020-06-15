طاجين لسان عصفور بالمفروم

تعرفي معنا على طريقة تحضير طاجن اللسان عصفور مع البشاميل واللحم المفروم وأعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «أطيب طبخة».
المكوّنات
2 كوب لسان عصفور
250 غرام لحم مفروم
حبة بصل متوسطة الحجم
ملح بحسب الرغبة
فلفل أسود بحسب الرغبة
رشة كمون
رشة بهارات لحم
رشة قرفة مطحونة
رشة شطّة حارة
2 ملعقة صلصة
4 أكواب ونصف ماء
لتحضير البشاميل
2 ملعقة دقيق
2 ملعقة زبدة
2 كوب حليب سائل بارد
2 ملعقة جبن
رشّة ملح
رشّة فلفل أسود
جبن موزاريلا مبشور للوجه بحسب الرغبة
طريقة التحضير
- في قدر حمّي القليل من الزيت حمّري لسان العصفور ثمّ اسكبي 4 أكواب من الماء واتركي الخليط ليغلي.
- نكّهي بالملح بحسب الرغبة.
- في قدر آخر حمّي القليل من الزيت وقلّي البصل حتى يذبل.
- أضيفي اللحم المفروم وقلّبي حتى يجف ماؤه.
- نكّهي بالملح والفلفل الأسود والكمون وبهارات اللحم والقرفة والشطّة ثم أضيفي الصلصة وقلّبي قليلاً.
- أسكبي نصف كوب من الماء واتركي الخليط لينضج.
لتحضير البشاميل
- في قدر ذوّبي الزبدة على نار هادئة أضيفي الدقيق وقلّبي حتى يذوب ثم أسكبي الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر.
- نكّهي بالملح والفلفل وقلّبي حتى تحصلي على القوام المطلوب، سائل قليلاً وغير متكتل.
- أضيفي الجبن وقلّبي حتى يمتزج الخليط جيدًا، صفّي لسان العصفور ووزّعي القليل منه على طواجن فرن صغيرة أو ضعي نصف الكمية في قالب واحد كبير.
- أضيفي القليل من البشاميل فوق لسان العصفور.
- وزّعي حشوة اللحم المفروم ثم القليل من البشاميل وأضيفي الكمية المتبقية من لسان العصفور.
- وزّعي الكمية المتبقية من البشاميل وجبن الموزاريلا على الوجه أدخلي القوالب إلى فرن محمّى مسبقًا على حرارة متوسطة حتى يذوب الجبن، ويصبح لسان العصفور جاهزًا للتقديم.