طاجين لسان عصفور بالمفروم

تعرفي معنا على طريقة تحضير طاجن اللسان عصفور مع البشاميل واللحم المفروم وأعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكوّنات

2 كوب لسان عصفور

250 غرام لحم مفروم

حبة بصل متوسطة الحجم

ملح بحسب الرغبة

فلفل أسود بحسب الرغبة

رشة كمون

رشة بهارات لحم

رشة قرفة مطحونة

رشة شطّة حارة

2 ملعقة صلصة

4 أكواب ونصف ماء

لتحضير البشاميل

2 ملعقة دقيق

2 ملعقة زبدة

2 كوب حليب سائل بارد

2 ملعقة جبن

رشّة ملح

رشّة فلفل أسود

جبن موزاريلا مبشور للوجه بحسب الرغبة