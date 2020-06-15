طاجين لسان عصفور بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 12:17 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير طاجن اللسان عصفور مع البشاميل واللحم المفروم وأعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكوّنات
2 كوب لسان عصفور
250 غرام لحم مفروم
حبة بصل متوسطة الحجم
ملح بحسب الرغبة
فلفل أسود بحسب الرغبة
رشة كمون
رشة بهارات لحم
رشة قرفة مطحونة
رشة شطّة حارة
2 ملعقة صلصة
4 أكواب ونصف ماء

لتحضير البشاميل
2 ملعقة دقيق
2 ملعقة زبدة
2 كوب حليب سائل بارد
2 ملعقة جبن
رشّة ملح
رشّة فلفل أسود
جبن موزاريلا مبشور للوجه بحسب الرغبة

طريقة التحضير
- في قدر حمّي القليل من الزيت حمّري لسان العصفور ثمّ اسكبي 4 أكواب من الماء واتركي الخليط ليغلي.
- نكّهي بالملح بحسب الرغبة.
- في قدر آخر حمّي القليل من الزيت وقلّي البصل حتى يذبل.
- أضيفي اللحم المفروم وقلّبي حتى يجف ماؤه.
- نكّهي بالملح والفلفل الأسود والكمون وبهارات اللحم والقرفة والشطّة ثم أضيفي الصلصة وقلّبي قليلاً.
- أسكبي نصف كوب من الماء واتركي الخليط لينضج.
لتحضير البشاميل
- في قدر ذوّبي الزبدة على نار هادئة أضيفي الدقيق وقلّبي حتى يذوب ثم أسكبي الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر.
- نكّهي بالملح والفلفل وقلّبي حتى تحصلي على القوام المطلوب، سائل قليلاً وغير متكتل.
- أضيفي الجبن وقلّبي حتى يمتزج الخليط جيدًا، صفّي لسان العصفور ووزّعي القليل منه على طواجن فرن صغيرة أو ضعي نصف الكمية في قالب واحد كبير.
- أضيفي القليل من البشاميل فوق لسان العصفور.
- وزّعي حشوة اللحم المفروم ثم القليل من البشاميل وأضيفي الكمية المتبقية من لسان العصفور.
- وزّعي الكمية المتبقية من البشاميل وجبن الموزاريلا على الوجه أدخلي القوالب إلى فرن محمّى مسبقًا على حرارة متوسطة حتى يذوب الجبن، ويصبح لسان العصفور جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلدية تاجوراء تطلق اسم سلطان عثماني على أحد شوارعها
ليبيا
السعودية تزيل اسم السلطان العثماني سليمان القانوني من أحد شوارعها
عربى
الفخفاخ : تونس «فازت» في معركة «كورونا»
دولى
أول تعليق من القيادة العامة على «فيديو تعذيب العمالة المصرية»
ليبيا
متظاهرون ضد العنصرية واللامساواة يشكّلون سلسلة بشرية في برلين (فيديو)
دولى
مصر: استئناف حركة الطيران بجميع المطارات بداية يوليو
عربى
فرنسا تندد بالتدخل التركي «غير المقبول» في ليبيا
ليبيا
أول تعليق من بوتين على التظاهرات في الولايات المتحدة
دولى
«منظمة الصحة» تحسم الجدل حول الرضاعة الطبيعة وإصابة الأطفال بـ«كورونا»
طب وصحة
عقيلة صالح: أطلعت تبون على مبادرة للحل وتعهد بالتنسيق مع مصر وتونس
ليبيا
تبون يحدد مشاركة الجيش في عمليات خارج الجزائر تحت مظلة المنظمات الدولية (فيديو)
دولى
«مسار».. مبادرة إعلامية شابة تناهض خطاب الكراهية
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شطب حراشف آكل النمل من اللائحة الصينية للأدوية التقليدية