كيكة القرفة والتفاح

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يونيو 2020, 12:22 مساء

نقدم إليكِ طريقة تحضير كيكة شهية من القرفة والتفاح، لتعديها على مائدتك وتستمتعي بمذاقها الشهي، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
3 أكواب دقيق
¾ كوب حليب دافئ
¼ كوب سكر
¼ كوب زبد ذائب
2 بيضة كبيرة
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
½ ملعقة صغيرة ملح
الحشو
6 ثمرات تفاح مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة
½ كوب سكر أبيض
¼ كوب سكر بني
2 ملعقة كبيرة زبدة في درجة حرارة الغرفة
2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
½ ملعقة صغيرة ملح
الصوص الأبيض للحلويات

طريقة التحضير
- في وعاء كبير، ضعي الحليب والخميرة والسكر، وقلبي، ثم اتركيه في مكان دافئ ومظلم لمدة 15 دقيقة.
- في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح، وقلبي وأضيفي البيض والفانيليا إلى خليط الحليب، وقلبي جيدًا.
- أضيفي الدقيق، واعجني بيديكِ حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة وغطي الوعاء بفوطة نظيفة، ثم اتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة.
- على نار متوسطة، أذيبي الزبد، ثم أضيفي التفاح والسكر بنوعيه والملح والقرفة، وقلبي جيدًا.
- غطي القدر، واتركيه على نار هادئة جدًّا لمدة 25 دقيقة.
- سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية وافردي العجين على شكل مستطيل رقيق السُّمك، ثم افردي خليط الحشو حتى يُغطي العجين.
- قطعي العجين إلى 4 مستطيلات متساوية الحجم، ثم لفي المستطيل الأول كالرول.
- ضعي الرول الأول على طرف المستطيل الثاني، ثم لفيه، كرري هذه الخطوات حتى تحصلي على حجم السينابون، ثم ضعيه في صينية «مقاس 20 سم» مدهونة بالزبد.
- غطي الصينية بفوطة نظيفة، ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 60 دقيقة، ثم أخرجيها واتركيها تبرد قليلًا، ثم زينيها بالصوص الأبيض وتصبح جاهزة للتقديم.

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