كيكة الزبادي بالسميد دون بيض

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 01:05 مساء
كيكة الزبادي بالسميد دون بيض (أرشيفية:انترنت)

في خطوات سهلة تعلمي طريقة تقديم كيكة الزبادي بالسميد دون بيض اللذيذة، والمناسبة للأطفال.

المكونات
- دقيق: كوب «منخل»
- لبن زبادي: كوب
- سكر: كوب
- بيكربونات الصوديوم: نصف ملعقة صغيرة
- بيكنج بودر: ملعقة صغيرة وربع
- الزيت النباتي: نصف كوب
- خلاصة الفانيليا: ملعقة صغيرة
- سميد ناعم: كوب

طريقة التحضير

1- حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية ورشّي القليل من الدقيق في قالب كيك.

2- اخفقي اللبن الزبادي ثمّ أضيفي السكر واخفقي من جديد.

3- أضيفي بيكربونات الصوديوم والبايكنغ باودر واخفقي لخمس دقائق إضافية، وأضيفي خلاصة الفانيليا والزيت ثمّ الدقيق والسميد واخلطي المكونات جيّدا.

4- اسكبي العجينة في قالب الكيك المحضّر، اخبزي الكيك في الفرن لمدة 30 دقيقة تقريبا.

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