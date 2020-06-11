كيكة الزبادي بالسميد دون بيض

كيكة الزبادي بالسميد دون بيض (أرشيفية:انترنت)

في خطوات سهلة تعلمي طريقة تقديم كيكة الزبادي بالسميد دون بيض اللذيذة، والمناسبة للأطفال.

المكونات

- دقيق: كوب «منخل»

- لبن زبادي: كوب

- سكر: كوب

- بيكربونات الصوديوم: نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر: ملعقة صغيرة وربع

- الزيت النباتي: نصف كوب

- خلاصة الفانيليا: ملعقة صغيرة

- سميد ناعم: كوب

طريقة التحضير

1- حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية ورشّي القليل من الدقيق في قالب كيك.

2- اخفقي اللبن الزبادي ثمّ أضيفي السكر واخفقي من جديد.

3- أضيفي بيكربونات الصوديوم والبايكنغ باودر واخفقي لخمس دقائق إضافية، وأضيفي خلاصة الفانيليا والزيت ثمّ الدقيق والسميد واخلطي المكونات جيّدا.

4- اسكبي العجينة في قالب الكيك المحضّر، اخبزي الكيك في الفرن لمدة 30 دقيقة تقريبا.