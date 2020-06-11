في خطوات سهلة تعلمي طريقة تقديم كيكة الزبادي بالسميد دون بيض اللذيذة، والمناسبة للأطفال.
المكونات
- دقيق: كوب «منخل»
- لبن زبادي: كوب
- سكر: كوب
- بيكربونات الصوديوم: نصف ملعقة صغيرة
- بيكنج بودر: ملعقة صغيرة وربع
- الزيت النباتي: نصف كوب
- خلاصة الفانيليا: ملعقة صغيرة
- سميد ناعم: كوب
طريقة التحضير
1- حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية ورشّي القليل من الدقيق في قالب كيك.
2- اخفقي اللبن الزبادي ثمّ أضيفي السكر واخفقي من جديد.
3- أضيفي بيكربونات الصوديوم والبايكنغ باودر واخفقي لخمس دقائق إضافية، وأضيفي خلاصة الفانيليا والزيت ثمّ الدقيق والسميد واخلطي المكونات جيّدا.
4- اسكبي العجينة في قالب الكيك المحضّر، اخبزي الكيك في الفرن لمدة 30 دقيقة تقريبا.