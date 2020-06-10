فخارة اللحم بالعجين

إليك طريقة سهلة لعمل فخارة اللحم بالعجين في المنزل بأقل الخطوات، حسب «شملولة».

المقادير

1 كيلو كباب حلة

1 حبة بصل أحمر

3 فصوص ثوم

2 حبة فلفل الوان

2 ملعقة زبدة

1 ملعقة بهارات

1/4 ملعقة فلفل أسود

1 ملعقة زعتر

1 ملعقة بصل صغير

2 ملعقة معجون طماطم

1 كوب مرقة

عجينة جاهزة

بيضة

حبة البركة

خطوات التحضير

قطعي البصل والثوم والفلفل الملون للتجهيز.

ضعي إناء على النار به زبدة وعندما تسخن نضع مكبات اللحم ثم اضيفي البهارات والفلفل والزعتر والبصل ومعجون الطماطم والفلفل الرومي ونتبل الخليط بالملح ثم نضيف المرقة وبمجرد ما يغلي الخليط قومي بوضعه فى الطاجين نغطيها.

نغطي الطاجين بالعجين ونغرز الشوكة على الأطراف وندهن الوجه بصفار البيض عليه ملح وفلفل أسود ونرش الوجه بحبة البركة وتدخل الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يحمر العجين.

يفتح العجين ويقدم الطاجين وصحتين.