أرز بالكبدة ودبس الرمان

تعرفي معنا على طريقة تحضير الأرز بكبدة الدجاج الشهية لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب ونصف ماء.

كوب أرز بسمتي.

ملح.

كمون.

شطة.

ليمون مبشور.

زيت.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

2 ملعقة طماطم بيوريه.

بابريكا.

½ كبد دجاج.

دبس الرمان.

¼ عصير ليمون.

طريقة التحضير

- احضري وعاء به ماء واتركيه يغلي، ثم أضيفي إليه الأرز البسمتي، ثم ضعي بشر الليمون والملح واتركيه حتى ينضج.

- احضري كوبًا وضعي به الزيت، البصل المفروم، ثم الثوم المفروم وطماطم البيوريه وقلبي حتى الاحمرار.

- ثم أضيفي البابريكا وكبدة الدجاج حتى تنضج ثم أضيفي دبس الرمان وعصير الرمان ويصبح جاهزًا للتقديم.