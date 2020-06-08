فوتوتشيني الجمبري والمشروم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 12:24 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير معكرونة الفوتوتشيني الشهية مع الجمبري والمشروم، وأعديها في مطبخكِ بسهولة وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
500 غرام معكرونة مسلوقة.
1/2 كيلو جمبري مسلوق.
3 فصوص ثوم مهروسة.
1/2 بصلة مقطعة.
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
ملح.
فلفل أسود مطحون.
شطة.
كريمة.
مشروم مقطع.

طريقة التحضير
- في مقلاة على نار متوسطة ضعي زيت الزيتون يسخن.
- ضعي البصل والثوم في الزيت الساخن حتى يذبل ويصبح ذهبي اللون، وضعي الكريمة والمشروم والملح والفلفل والشطة على مزيج البصل وقلبي.
- اخفضي درجة الحرارة ثم اتركي المزيج لمدة 5 دقائق مع الاستمرار في التقليب ثم ضعي الجمبري.
- ضعي المعكرونة في بولة كبيرة الحجم، ثم ضعي عليها مزيج الجمبري وقلبي برفق حتى تمام الاختلاط وتصبح جاهزة للتقديم.

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