فوتوتشيني الجمبري والمشروم

تعرفي معنا على طريقة تحضير معكرونة الفوتوتشيني الشهية مع الجمبري والمشروم، وأعديها في مطبخكِ بسهولة وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

500 غرام معكرونة مسلوقة.

1/2 كيلو جمبري مسلوق.

3 فصوص ثوم مهروسة.

1/2 بصلة مقطعة.

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

شطة.

كريمة.

مشروم مقطع.

طريقة التحضير

- في مقلاة على نار متوسطة ضعي زيت الزيتون يسخن.

- ضعي البصل والثوم في الزيت الساخن حتى يذبل ويصبح ذهبي اللون، وضعي الكريمة والمشروم والملح والفلفل والشطة على مزيج البصل وقلبي.

- اخفضي درجة الحرارة ثم اتركي المزيج لمدة 5 دقائق مع الاستمرار في التقليب ثم ضعي الجمبري.

- ضعي المعكرونة في بولة كبيرة الحجم، ثم ضعي عليها مزيج الجمبري وقلبي برفق حتى تمام الاختلاط وتصبح جاهزة للتقديم.