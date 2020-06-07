توست شهي في خطوات سريعة

التوست من المكونات الضرورية على مائدة الفطور أو العشاء، كما يمكن استخدامه بطرق عديدة مثل دخوله في أطباق الحلويات، أو استخدامه كبديل للخبز والبقسماط، تعرفوا على طريقة تحضيره في المنزل في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو دقيق.

2 كوب ماء دافئ.

نصف كوب سكر.

ربع كوب سمن.

معلقة كبيرة خل.

معلقة كبير خميرة.

2 معلقة كبيرة ملح.

طريقة التحضير

- نحضر وعاءً ونضع فيه الماء والخميرة والسكر، ونقلب حتى يختلط السكر والخميرة بالماء، ونترك الخليط لمدة 15 دقيقة حتى تتفاعل الخميرة مع الماء.

- نحضر وعاء العجان ونضع فيه الدقيق والملح ونقلبهما حتى يختلطا، ونضيف خليط الدقيق والخل والسمن لخليط الدقيق في وعاء العجان ونبدأ في تشغيل العجان حتى تتجانس كل المكونات ويتكون عجين التوست.

- نحضر وعاءً ونقوم بدهنه بالزيت، ثم نرفع عجين التوست من وعاء العجان له ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة ساعة ونصف الساعة حتى يتخمر.

- نحضر قالب تحضير التوست ونقوم بدهنه بالزيت ثم تبطينه بالدقيق.

- نقوم بتشكيل عجين التوست على شكل مستطيل ثم نضعه في قالب التوست، ونغطيه بفوطة مطبخ ونتركه لمدة ساعة حتى يرتاح.

- نضع قالب التوست في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

- بعد مرور عشر دقائق لقالب التوست داخل الفرن نقوم بدهن وجه عجين التوست بالزيت باستخدام فرشاة، ونترك عجين التوست لمدة عشر دقائق أخرى في الفرن حتى يكتمل النضج ويصبح جاهزًا للتقديم.