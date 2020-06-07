توست شهي في خطوات سريعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يونيو 2020, 12:07 مساء

التوست من المكونات الضرورية على مائدة الفطور أو العشاء، كما يمكن استخدامه بطرق عديدة مثل دخوله في أطباق الحلويات، أو استخدامه كبديل للخبز والبقسماط، تعرفوا على طريقة تحضيره في المنزل في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
كيلو دقيق.
2 كوب ماء دافئ.
نصف كوب سكر.
ربع كوب سمن.
معلقة كبيرة خل.
معلقة كبير خميرة.
2 معلقة كبيرة ملح.

طريقة التحضير
- نحضر وعاءً ونضع فيه الماء والخميرة والسكر، ونقلب حتى يختلط السكر والخميرة بالماء، ونترك الخليط لمدة 15 دقيقة حتى تتفاعل الخميرة مع الماء.
- نحضر وعاء العجان ونضع فيه الدقيق والملح ونقلبهما حتى يختلطا، ونضيف خليط الدقيق والخل والسمن لخليط الدقيق في وعاء العجان ونبدأ في تشغيل العجان حتى تتجانس كل المكونات ويتكون عجين التوست.
- نحضر وعاءً ونقوم بدهنه بالزيت، ثم نرفع عجين التوست من وعاء العجان له ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة ساعة ونصف الساعة حتى يتخمر.
- نحضر قالب تحضير التوست ونقوم بدهنه بالزيت ثم تبطينه بالدقيق.
- نقوم بتشكيل عجين التوست على شكل مستطيل ثم نضعه في قالب التوست، ونغطيه بفوطة مطبخ ونتركه لمدة ساعة حتى يرتاح.
- نضع قالب التوست في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- بعد مرور عشر دقائق لقالب التوست داخل الفرن نقوم بدهن وجه عجين التوست بالزيت باستخدام فرشاة، ونترك عجين التوست لمدة عشر دقائق أخرى في الفرن حتى يكتمل النضج ويصبح جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابة رئيس كازاخستان بفيروس «كورونا»
دولى
«بلومبيرغ»: حكومة الوفاق عازمة على محاكمة «المعتقلين الروسيين» متحدية ضغوط موسكو
ليبيا
أميركا ترحب بجهود مصر لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية في ليبيا
ليبيا
البنك الأفريقى للتنمية: ليبيا الأضعف على صعيد التكامل التجارى والإنتاجى في ...
ليبيا
عقيلة صالح: مبادرة القاهرة تضمن تشكيل سلطة تنفيذية من رئيس ونائبين ورئيس وزراء ...
ليبيا
حفتر: نريد مجلسا رئاسيا وحكومة معتمدة من مجلس النواب وتوحيد المؤسسات
ليبيا
رئيس وزراء كندا يجثو على ركبته بعد انضمامه إلى المتظاهرين أمام البرلمان
دولى
السيسي يعلن مبادرة «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية باتفاق بين عقيلة صالح ...
ليبيا
غضب إثر نشر لقطات للشرطة الأميركية تسيء معاملة متظاهرين وتوقع احتجاجات جديدة في ...
دولى
لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة: الوضع يتفاقم ويتجه نحو مفترق خطير
ليبيا
وزيرة الدفاع الفرنسية تؤكد مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في ...
عربى
المسماري: القيادة العامة أصدرت أوامر بالتراجع 50 كم جنوب طرابلس استجابة لضغوط ...
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

27 علامة تحدد شدة «كوفيد-19»