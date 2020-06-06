تورتة شوكولاتة قليلة السعرات الحرارية

تعرَّفي معنا على طريقة جديدة لتحضير تورتة الشوكولاتة الشهية دون إضافة سكر، تعلميها معنا وأعديها بنفسكِ وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
3 باكيت بسكويت مجروش.
علبتا قشدة.
كوب كاكاو.
صوص شوكولاتة للتزيين.
طريقة التحضير
- توضع القشدة في بولة، ويضاف إليها الكاكاو، ويخلط جيدًا ويضاف البسكويت، وتقلب جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- يصب الخليط في صينية مبطنة بكيس نايلون ويوزع بالتساوي مع الضغط عليه بظهر الملعقة ليتساوى ويتماسك.
- يغطى بأطراف الكيس، ويوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.
- تخرج من الثلاجة، وتقلب على صينية مسطحة يزال من عليها الكيس النايلون، وتزيَّن بصوص الشوكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.