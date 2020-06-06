تورتة شوكولاتة قليلة السعرات الحرارية

تعرَّفي معنا على طريقة جديدة لتحضير تورتة الشوكولاتة الشهية دون إضافة سكر، تعلميها معنا وأعديها بنفسكِ وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

3 باكيت بسكويت مجروش.

علبتا قشدة.

كوب كاكاو.

صوص شوكولاتة للتزيين.

طريقة التحضير

- توضع القشدة في بولة، ويضاف إليها الكاكاو، ويخلط جيدًا ويضاف البسكويت، وتقلب جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.

- يصب الخليط في صينية مبطنة بكيس نايلون ويوزع بالتساوي مع الضغط عليه بظهر الملعقة ليتساوى ويتماسك.

- يغطى بأطراف الكيس، ويوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

- تخرج من الثلاجة، وتقلب على صينية مسطحة يزال من عليها الكيس النايلون، وتزيَّن بصوص الشوكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.