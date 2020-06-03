مطبق اللحم في الفرن

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير مطبق اللحم الشهي لتتعلميه معنا وتعديه بنفسك وتستمتعي بمذاقه بنفسك وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

3 أكواب دقيق

كوب ماء دافئ للعجن

1/2 كوب حليب دافئ

بيضة كبيرة

رشة ملح

1/4 كوب زيت

للحشو

3 بيضات

500 غرام لحم مفروم

بصلة متوسطة مفرية

2 ملعقة زيت نباتي

3 حبات طماطم مكعبات صغيرة

1/2 كوب كراث مقطع

ملعقة صغيرة ملح وفلفل

ملعقة صغيرة بهارات

كوب جبنة موزاريلا

طريقة التحضير

- اخلطي مقادير العجينة واعجني باليد جيدًا ثم غطيها لترتاح 30 دقبقة.

- في طاسة للقلي غير لاصقة ضعي البصل والزيت وقلبي حتى يذبل ثم أضيفي اللحم المفروم وحركي 10 دقائق.

- عندما يبدأ اللحم المفروم في النضج أضيفي مكعبات الطماطم والملح والفلفل والبهارات ثم البيض وقلبي حتى ينضج البيض ثم أضيفي الجبنة الموتزاريللا للحشوة وقلبي.

- افردي العجينة بالنشابة على سطح مدهون زيت خفيف واجعليها طبقة رقيقة على شكل مستطيل.

- ضعي الحشوة بالمنتصف بملعقة كبيرة واجمعي جوانب العجين حتى تصبح كالظرف المربع.

- ادهني الوجه بفرشاة بالزيت أو بيضة مخفوقة مع ملعقتي حليب ورصي في صاج مدهون وضعيها بالفرن الساخن على 180 مئوية حوالي 20 دقيقة حتى يحمر الوجه.

- يمكنك وضعها فوق صاج مدهون زيت وضعي الصاج فوق الموقد ليتحمر وحدات المطبق من الجانبين وتصبح جاهزة للتقديم.