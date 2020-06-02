سلطة دجاج بالأفوكادو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 11:56 صباحا

إليك سيدتي طريقة عمل سلطة الدجاج بالأفوكادو، حسب وصفة «سوبر ماما».

مكونات
3 صدور دجاج.
ثمرة أفوكادو مقطعة مكعبات.
¾ كوب (150 غم) ذرة حلو.
بصلة متوسطة حمراء مقطعة مكعبات صغيرة.
¼ كوب (50 غم) بقدونس طازج مفروم.
2 ملعقة كبيرة (30 مل) عصير ليمون.
4 ملاعق كبيرة (60 مل) زيت زيتون.
ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير
تبلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود، واتركيه جانبا لمدة 30 دقيقة.
على نار متوسطة، سخني نصف كمية الزيت، ثم أضيفي الدجاج، وشوحيه على الجانبين لمدة خمس دقائق لكل جهة.
قطعي الدجاج إلى شرائح صغيرة، ثم ضعيها في وعاء كبير.
أضيفي الأفوكادو والذرة والبصل والبقدونس والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون وباقي الزيت، وقلبي جيدا.

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