بروفيترول الشوكولاتة

حلوى البروفيترول من الحلويات الشهية والخفيفة سهلة التحضير لتعديها في مطبخكِ بسهولة، تعرَّفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات

كوبان من الدقيق.

3 أكواب من الماء.

كوب من الزبد.

8 بيضات.

4 أكواب من الكريمة للخفق.

نصف كيلوغرام من الشوكولاته السوداء.

كوب ونصف من الكريمة للخفق.

5 ملاعق كبيرة من الزبد.

5 ملاعق كبيرة من العسل.

طريقة التحضير

- امزجي كلًا من الماء والزبدة في وعاء متوسط الحجم واخلطيهما على نار هادئة إلى أن يذوب الزبد تمامًا.

- ثم أضيفيهما إلى الطحين المنخول في وعاء كبير الحجم واعجنيها جيدًا حتى تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة.

- في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي البيض، الواحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق إلى أن تحصلي على قوام سميك.

- أضيفيه إلى العجينة واستمري في التقليب إلى أن تتجانس المكونات في ما بينها، وضعي الكريمة في كيس التزيين، واصنعي أشكالًا لولبية منها في الصينية وأدخليها الفرن على حرارة تصل إلى 200 درجة مئوية.

- أخرجيها في المرة الأولى واصنعي شقًّا صغيرًا فيها، ثم أعيديها إلى الفرن لمدة 10 دقائق إضافية لتنضج من الداخل تمامًا.

- في هذه الأثناء، حضري الصوص، حيث تمزجين المقادير كلها في وعاء على نار خفيفة وتخلطينها جيدًا حتى تذوب بالكامل.

- بعد إخراج البروفيترول من الفرن، ضعي قليلًا من الكريمة المخفوقة في داخل كل حبة، ووزعيها في طبق التقديم فوق بعضها ثم صبي صوص الشوكولاته وتصبح جاهزة للتقديم.