كفتة بصوص الطماطم والكاري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 مايو 2020, 12:04 مساء
كفتة بصوص الطماطم والكاري (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك طريقة تحضير كفتة بصوص الطماطم والكاري لتقدميها كوجبة جانبية أو رئيسية مع المعكرونة أو الأرز.

المكونات
- مقادير الصوص:
طماطم : 1 حبة (كبيرة الحجم / مبشورة ومقشرة)
الماء: ربع كوب
البصل: 1 حبة (مبشور)
سمن: ملعقة كبيرة
بودرة الكاري: ملعقة كبيرة
بهارات المسالا الهندية: ربع ملعقة صغيرة
ملح: نصف ملعقة صغيرة
- لحم مفروم: 500 غرام
- بقدونس: ملعقة كبيرة (مفروم ناعم جدا)
- بقسماط: ملعقة كبيرة
- البصل: 1 حبة (مبشور)
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
- بودرة الكاري: ربع ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي: 2 ملعقة كبيرة
- بقدونس: ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)

طريقة التحضير

1- لتحضير الكفتة: اخلطي اللحم المفروم مع البقدونس والبصلة المبشورة.

2- الملح والفلفل والبقسماط وبودرة الكاري واخلطي جيدا حتى تتجانس المكونات، شكلي كرات متوسطة الحجم من الكفتة.

3- سخني الزيت في مقلاة وأضيفي كرات الكفتة وحمريها، أزيلي الكفتة من المقلاة وضعيها في طبق جانبا، في نفس المقلاة أضيفي البصل المبشور والسمن وقلبي لمدة 3 دقائق.

4- أضيفي الطماطم والكاري والمسالا والملح والماء واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وأضيفي كرات الكفتة، واتركي المزيج لمدة 20 دقيقة حتى تتسبك الصلصة وتتناقص.

5- ضعي الكفتة مع الصوص في طبق التقديم وزيني بالبقدونس وقدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو المعكرونة.

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