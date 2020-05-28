كفتة بصوص الطماطم والكاري

كفتة بصوص الطماطم والكاري (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك طريقة تحضير كفتة بصوص الطماطم والكاري لتقدميها كوجبة جانبية أو رئيسية مع المعكرونة أو الأرز.

المكونات

- مقادير الصوص:

طماطم : 1 حبة (كبيرة الحجم / مبشورة ومقشرة)

الماء: ربع كوب

البصل: 1 حبة (مبشور)

سمن: ملعقة كبيرة

بودرة الكاري: ملعقة كبيرة

بهارات المسالا الهندية: ربع ملعقة صغيرة

ملح: نصف ملعقة صغيرة

- لحم مفروم: 500 غرام

- بقدونس: ملعقة كبيرة (مفروم ناعم جدا)

- بقسماط: ملعقة كبيرة

- البصل: 1 حبة (مبشور)

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

- بودرة الكاري: ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي: 2 ملعقة كبيرة

- بقدونس: ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)

طريقة التحضير

1- لتحضير الكفتة: اخلطي اللحم المفروم مع البقدونس والبصلة المبشورة.

2- الملح والفلفل والبقسماط وبودرة الكاري واخلطي جيدا حتى تتجانس المكونات، شكلي كرات متوسطة الحجم من الكفتة.

3- سخني الزيت في مقلاة وأضيفي كرات الكفتة وحمريها، أزيلي الكفتة من المقلاة وضعيها في طبق جانبا، في نفس المقلاة أضيفي البصل المبشور والسمن وقلبي لمدة 3 دقائق.

4- أضيفي الطماطم والكاري والمسالا والملح والماء واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وأضيفي كرات الكفتة، واتركي المزيج لمدة 20 دقيقة حتى تتسبك الصلصة وتتناقص.

5- ضعي الكفتة مع الصوص في طبق التقديم وزيني بالبقدونس وقدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو المعكرونة.