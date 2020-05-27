حضري المعكرونة الجارية مع اللحم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 02:08 مساء

للمعكرونة عدة طرق في الطهي نقدم إليك اليوم أشهاها، التي يقبل عليها الجميع، وهي المعكرونة الجارية، تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو معكرونة صغيرة
كيلو لحم ضاني مقطع مكعبات صغيرة
3 أكواب من الماء المغلي
¼ كوب زيت
ثمرتان فلفل أخضر حار منزوع البذر
بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا
فصان من الثوم «مهروس»
4 ثمرات طماطم متوسطة مقشرة ومفرومة ناعمًا
ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم
ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
½ ملعقة صغيرة بابريكا
ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير
صفي الطماطم من القشر والبذر، واتركيها جانبًا.
على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي اللحم، وقلبيه حتى يتغير لونه.
أضيفي البصل، وقلبيه لمدة 5 دقائق حتى يذبل.
أضيفي الثوم والفلفل الحار، وقلبي لمدة دقيقة.
أضيفي الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا، وقلبي جيدًا.
غطي القدر واتركي اللحم على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.
أضيفي كوبين من الماء، واتركي اللحم على النار حتى تنضج.
ارفعي اللحم من المرق، واتركيها جانبًا، ثم أضيفي المعكرونة وباقي الماء، واتركيها لمدة 15 دقيقة حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

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