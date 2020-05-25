طريقة تحضير الغريبة التونسية

(أرشيفية: الإنترنت)

طبق الغريبة التونسيّة أو كما يُطلق عليه اسم غريبة الحمّص، من الحلويات التونسية المميّزة، التي يمكننا تحضيرها بطرق مختلفة، وفق موقع «موضوع».

المكوّنات

نصف كيلو غرام من مسحوق الحمص.

نصف كيلو غرام من السكر الناعم.

كيلو غرام من الزبدة.

طريقة التحضير:

نخلط كلا من مسحوق الحمص والسكر.

نضيف لاحقا الزبدة، مع مواصلة عملية الخلط، للحصول على عجينة متماسكة.

ننتقل من بعد ذلك لتشكيل العجينة على شكل أصابع صغيرة في حجمها.

نضع أصابع العجين في صينية مرشوشة بكميّة قليلة من الدقيق.

توضع الصينية في الفرن حتّى تنضج، لمدة خمس وعشرين دقيقة.